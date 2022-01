O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) encerra o primeiro ano de atividades legislativas com um saldo positivo de R$ 9 milhões emendas à Lei Orçamentária Anual – 2022. Entre os pedidos aprovados estão a drenagem e pavimentação das ruas dos bairros Nashiville (R$ 4 milhões) e Mário Covas (R$ 4 milhões). O pedido foi assinado em conjunto com vereador Ayrton Araújo (PT).

Para a educação foram solicitados R$ 2 milhões para construção da Escola Municipal de Ensino Infantil (EMEI) do bairro Nova Jerusalém. Já para saúde e assistência social R$ 500 mil para a aquisição de veículos para transportes de pacientes renais crônicos de Campo Grande.

Na área de esporte e lazer, o vereador Zé da Farmácia indicou a construção de academias ao ar livre nos bairros Nova Jerusalém, Paraíso do Lajeado, Mários Covas e Itamaracá, totalizando investimentos de R$ 320 mil. A causa animal também não foi esquecida e foi solicitado R$ 200 mil reais para implantação de abrigo municipal para cães.

Moreninha IV

Os recursos de R$ 4 milhões para pavimentação e drenagem da Moreninha IV, não entraram na LOA 2022, pois o recurso já está garantido no orçamento federal, por meio de emenda parlamentar do deputado federal, Dagoberto Nogueira (PDT-MS), e com contrapartida oficializada pelo prefeito Marquinhos Trad (PSD) com início previsto já em 2022.