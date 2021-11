O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) parabenizou a iniciativa da Associação Juliano Valera do lançamento do trailer itinerante da Cozinha Inclusiva do projeto Cromossomo do Amor. O projeto foi lançado nesta sexta-feira (19) com apoio da Secretaria de Estado de Cidadania e Cultura (Secic), por meio da Subsecretaria de Estado de Políticas Públicas para as Pessoas com Deficiência.

Para o vereador, que destinou recursos por meio de emenda parlamentar esse ano para a entidade, é uma grande satisfação ver o desenvolvimento de projetos como esse. “Esse projeto fortalece o empoderamento das pessoas com deficiências dando autonomia profissional para que elas possam se desenvolver e transformar suas vidas e de suas famílias. Certamente vamos continuar apoiando iniciativas como essas”, avaliou o vereador.

A iniciativa é comandada pelo famoso chefe de cozinha Eduardo Rejala, que prepara os participantes do projeto com técnicas de cozinha e higiene para que eles possam atuar em diversas frentes de trabalho, além de bares, padarias, restaurantes, cafés. O trailer será uma forma de levar diversos produtos produzidos pelos 25 alunos da cozinha da Associação a diversos pontos da cidade. O trailer inicialmente ficará próximo ao Memorial da Cultura e da Cidadania, localizado na avenida Fernando Corrêa da Costa, 559, Centro.