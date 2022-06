Durante a 32ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (07), o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) realizou uma série de indicações para diversos bairros em Campo Grande, entre eles Bairro Guanandi, Universitário e Jardim Balsamo. Entre elas, a Operação Tapa Buraco na Rua do Piano, nas proximidades do numeral 24 até a Av. Thyrson de Almeida, no entorno do Parque Ecológico Anhanduí, no Bairro Guanandi, assim como na Rua Filomena Segundo Nascimento, nas proximidades e na altura do numeral 2645, no Bairro Universitário.

Solicitou que providencie Patrolamento e encascalhamento em toda extensão sem pavimentação da Rua Steiner Galli, no Jardim Balsamo, bem como a Operação Tapa Buraco na Rua dos Gonçalves, nas proximidades e na altura do numeral 459, no Bairro Monte Alegre.

O vereador indiciou a Operação Tapa Buraco também na Rua Caxias do Sul, extensão entre os números 600 a 1100 no Bairro Coronel Antonino e na Rua Begair Menezes Nogueira, nas proximidades e na altura do numeral 170, no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis. Por fim, o vereador solicitou limpeza das áreas laterais (no entorno) do Parque Ecológico Anhanduí, localizado na Rua do Piano, nas proximidades do numeral 24 até Av. Vereador Thyrson de Almeida, no Bairro Guanandi, assim como a troca de lâmpadas queimadas nos poste localizados no entorno do Parque Ecológico Anhanduí, na Rua do Piano, nas proximidades do numeral 24 até a Av. Vereador Thyrson de Almeida, no Bairro Guanandi.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).