Durante a 31ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta quinta-feira (02), o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) realizou uma série de indicações para diversos bairros em Campo Grande, entre eles Jardim Batistão, Jardim Paulista e Moreninha III.

Entre elas, limpeza e remoção de resíduos, na rua África, nas proximidades com a rua Groelândia, 325, no jardim Batistão, assim como a remoção de uma árvore com risco de queda sobre o muro da residência localizada na Rua Madeira Branca, em frente ao numeral 180, no Bairro Moreninha III.

Indicou a Operação Tapa Buraco na Rua Senador Paulista, em frente e nas proximidades do numeral 1632, no Jardim Paulista, bem como na Rua Grace Kelly, nas proximidades e em frente ao numeral 504, no Jardim Colibri e na Rua José Borges Nascimento, nas proximidades e em frente ao numeral 149, no Conjunto Residencial Recanto dos Rouxinóis.

Por fim, o vereador solicitou também a Operação Tapa Buraco na Rua Caxias do Sul, na altura do número 600, no Bairro Coronel Antonino e a troca de lâmpada queimada em poste localizado na Rua Senador Paulista, em frente ao numeral 1632, no Jardim Paulista.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).