Durante a 59ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (27), o vereador Zé da Farmácia (Podemos) realizou uma série de indicações para os bairros Jardim Colibri, Jardim Sumatra e Jardim Nova Jerusalém. Entre elas, a Operação Tapa Buraco na Rua Leontina Garcia de Lima, 334, no Jardim Colibri II, assim como na Rua Enzo Ciantelli, 559, no Jardim Colibri II e na Rua Copaíba, 875, no Bairro Moreninha III.

Indicou também a Operação Tapa Buraco na Rua Augusta Rossini Guidi, 980, esquina com Rua Jurupeba, no Jardim Sumatra, bem como na Avenida Araticum, esquina com Rua Inácio de Souza, no Jardim Nova Jerusalém. Por fim, a pedidos dos moradores, solicitou que providencie a limpeza do bueiro localizado na Rua Araticum, 883, no Jardim Nova Jerusalém.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).