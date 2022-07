Durante a 40ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta quinta-feira (07), o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) realizou uma série de indicações para o bairro Moreninha III, Jardim Los Angeles e Jardim das Macaúbas.

Entre elas, a operação tapa buraco na R. Gloxina, em frente ao nº 153, esquina com R. Genciana no Bairro Moreninha III, bem como limpeza e remoção dos resíduos e entulhos em área pública (canteiro central) localizado na R. Martinez, nas proximidades do nº 301, no bairro Jardim das Macaúbas.

Solicitou também, sinalização horizontal (Pare) no cruzamento da R. Cassim Contar com a R. Eng. Paulo Frontin, no Bairro Los Angeles, assim como, a troca de lâmpada queimada em poste localizado na Av. Marajoara, em frente ao nº 1064, no Jardim Bálsamo. Além disso, indicou a poda de uma árvore localizada na Av. Marajoara, em frente ao nº 1064, no Jardim Bálsamo, bem como, em uma árvore localizada na Av. Marajoara, em frente ao nº 1090, no Jardim Centro Oeste.

Por fim, o vereador solicitou a operação tapa buraco na R. Cassim Contar em frente ao nº 1013 e outro em frente ao nº 1079, no Bairro Los Angeles. As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

