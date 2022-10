Durante a 62ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta quinta-feira (06), o vereador Zé da Farmácia (Podemos) realizou uma série de indicações para os bairros Moreninhas e Jardim Itamaracá. Entre elas, a Operação Tapa Buraco em toda extensão da Travessa Hileia, no Bairro Moreninha III, bem como patrolamento e encascalhamento em toda extensão da Rua Maurício Cantero, no Bairro Moreninha IV. Solicitou também, patrolamento e encascalhamento em toda extensão da Rua Abunã, no Jardim Itamaracá, assim como em toda extensão da Rua Edson Quintino Mendes, no Jardim Itamaracá.