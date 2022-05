O vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) realizou nesta semana, uma série de indicações para os bairros Paulo Coelho Machado, Vila Albuquerque e Iracy Coelho Netto. Entre elas, um estudo técnico para a implantação de semáforo na Av. dos Cafezais, esquina com a rua Catiguá no Jardim Paulo Coelho Machado, assim como reposição de tampas (grades de proteção) do bueiro localizado na rua Cristalina em frente ao número 421, no bairro Vila Albuquerque.

Solicitou também, a pedido do Sr. Silvio Alves, a remoção de árvore localizada na rua Guenhei Shiroma, em frente ao número 379, no bairro Iracy Coelho Netto.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

Quer realizar uma sugestão ou alguma reclamação do seu bairro? Entre em contato conosco pelos telefones: (67) 3316-1531 (67) 3316-01532, pelo email zedafarmacia@camara.ms.gov.br ou ainda Zap do Zé 67-99138-2117. Nos siga nas nossas redes sociais Facebook e Instagram: @zedafarmaciams