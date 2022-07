Durante a 41ª sessão ordinária de 2022, realizada nesta terça-feira (12), o vereador Zé da Farmácia (PODEMOS) realizou uma série de indicações para o bairro das Moreninhas e chamou atenção para o roubo das tampas de bueiro no bairro.

Entre as indicações, o vereador solicitou a reconstrução de meio-fio, com manutenção de bueiro duplo, localizado na R. Ipamerim, em frente ao nº 38, no Bairro Moreninha I, bem como, a limpeza e a reposição de tampa de um bueiro duplo, localizado na R. Samburá, em frente e nas proximidades do nº 222, no Bairro Moreninha III.

Zé também indicou a Operação Tapa Buraco, em frente e nas proximidades do nº 12, bem como, em toda extensão R. Mariate no Bairro Moreninha II, além da remoção de dejetos, entulhos e poda de matagal na R. Samburá, em frente e nas proximidades do nº 222, no Bairro Moreninha III e na R. Mururé, em frente ao nº 474 e 482 no Bairro Moreninha III.

Limpeza e remoção em uma área pública (campo de futebol) localizada no quadrilátero entre as R. Benedito Viana, Aristides Lôbo, Dom Fernandes Sardinha e Lauro Muller, Bairro Los Angeles. Solicitou à Águas Guariroba, a implantação de rede coletora de esgoto na R. Ribeira nas proximidades do nº 900, no Bairro Moreninha III e a reforma de um quebra-mola localizado na R. Mururé, nas proximidades do nº 469, no Bairro Moreninha III.

Zé da Farmácia também indicou um estudo técnico para implantação de um redutor de velocidades (quebra-molas) na R. Eng. Paulo Frontin, entre R. Cassim Contar e José Antônio Saraiva, Bairro Los Angeles e na R. Cassim contar, entre R. Lauro Muller e Eng. Paulo Frontin, Bairro Los Angeles, assim como, na R. Cassim contar, entre R. Luís Vasconcelos e Eng. Paulo Frontin, Bairro Los Angeles.

Por fim, solicitou a troca de lâmpada queimada em poste localizado na R. Barueri, em frente ao nº 55, no Bairro Moreninha II e no poste localizado na R. Ipamerim, em frente ao nº 08, no Bairro Moreninha II.

As indicações foram encaminhadas para a Prefeitura de Campo Grande para que tome as providências junto a Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep).

