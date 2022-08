O vereador e pré-candidato a deputado estadual Zé da Farmácia (Podemos) visitou na manhã desta segunda-feira (15), o Centro Especializado em Reabilitação e Oficina Ortopédica da APAE de Campo Grande/MS (CER/APAE), onde pode conferir de perto o trabalho realizado pelos profissionais do Centro.

O CER/APAE é especializado em reabilitação, realiza diagnóstico, tratamento, concessão, adaptação e manutenção de tecnologia assistiva, constituindo-se em referência para a rede de atenção à saúde da pessoa com deficiência física e intelectual em Mato Grosso do Sul.

“Estamos aqui, junto ao presidente da Câmara, Carlão e o vereador Clodoilson Pires a convite do diretor da APAE, seu Toninho para conferir o que está sendo feito com as nossas emendas destinadas para a APAE”, explicou o vereador.

No local o vereador pode conhecer a estrutura do local que passa por obras e reformas, além de conversar com os profissionais e os pacientes que são atendidos pelo centro de reabilitação. A unidade conta com médicos especializados em reabilitação, fisioterapia, fonoaudiologia, psicologia, terapia ocupacional, serviço social, entre outros. Nos dois últimos anos o vereador Zé da Farmácia destinou recursos das emendas parlamentares municipais para APAE de Campo Grande