Zé Roberto anuncia lista de convocadas da seleção de vôlei para Pré-Olímpico sem Macris

Equipe se dividiu em duas para jogar em Campo Grande e fora do Estado pela Liga Feminina de Futsal

Equipe de futsal da Serc/UCDB enfrentou uma “maratona” para disputar, em três dias, três competições no fim de semana. Na superação, com elenco desfalcado e dividido, o time salesiano foi campeão da 1ª Copa Campo Grande Society, realizada no sábado, venceu nos jogos abertos, na sexta-feira, por 3 a 0, contra o Champions, e jogou duas partidas pela Liga Feminina de Futsal (LFF), empatou contra a Unidep/Pato Branco, em Pato Branco (PR), por 2 a 2, na sexta-feira, e contra as Leoas da Serra no domingo, em Lages (SC), venceu a partida por 4 a 3.

Em entrevista ao Correio do Estado, a ala da Serc/UCDB, Maysa Rodrigues, detalhou como a equipe se dividiu para conseguir cumprir todos os compromissos no fim de semana.

“Tivemos que fazer essa divisão, algumas atletas não conseguiriam viajar na quarta-feira à noite para Pato Branco por conta do serviço e ficaram em Campo Grande para jogar os jogos abertos e o Society. Fomos com 7 atletas para Pato Branco, e o time que ficou para jogar a Copa Campo Grande jogou o tempo inteiro com uma atleta a menos”, informou Maysa.

Na penúltima colocação da Liga Feminina, faltando três jogos para o fim da fase de grupos, a Serc/UCDB precisava pontuar para chegar viva à disputa da classificação na última rodada.

E foi justamente o que a equipe de Campo Grande conseguiu conquistar em um intervalo de um dia, de um jogo para o outro.

Mesmo com as datas apertadas, o técnico da Serc/UCDB, Luiz Fernando Borges, o Nando, acredita que a equipe conseguiu se preparar de forma mais adequada para as viagens e as partidas fora de casa.

“Desta vez, a gente conseguiu sair um pouco antes de Campo Grande para a viagem, na quarta-feira à noite, deu tempo de realizar um treino leve para tirar o cansaço. Somos um time amador, não dá para exigir que todas as jogadoras estejam presentes nos jogos como visitante porque é desgastante. Quem tá jogando é porque ama o esporte e se desdobra para fazer tudo”, declarou Nando.

Sabendo das dificuldades, Maysa disse ao Correio do Estado que não faltou entrega e vontade de ganhar os jogos da liga.

“Sabíamos que seriam dois jogos bem difíceis e com o time reduzido. Não desistimos em nenhum segundo, saímos com empate em Pato Branco, viajamos para Lajes sabendo que seria mais uma batalha dura, nossa união e vontade de vencer valeram muito a pena no fim das contas. Foi na superação mesmo.”

Os gols da Serc/UCDB na partida contra o Pato Branco foram marcados por Luana França e Bruninha, e no jogo contra as Leoas da Serra, uma das maiores equipes do futsal feminino do País, os gols saíram dos pés de Bruninha, Jana, Shirley (contra) e Maysa, que deu a vitória ao time salesiano faltando 30 segundos para o fim da partida.

“Não são de agora os resultados, estamos há 10 anos disputando de igual para igual com os times do Brasil com o apoio da UCDB. E agora que recebemos um fomento da Fundesporte e da Federação de Futsal de Mato Grosso do Sul para custear as viagens e as despesas conseguimos superar os dois jogos seguidos”, enalteceu o professor Nando.

QUARTAS DE FINAL

Os quatro pontos conquistados da Serc/UCDB nos jogos do fim de semana colocam a equipe que representa o Estado na Liga Feminina de Futsal na briga pela vaga das quartas de final na última rodada da fase de grupos.

Agora na 9ª colocação, com 10 pontos, a Serc/UCDB precisará vencer a Adef, do Distrito Federal, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco, em Campo Grande, para entrar na zona de classificação.

Além da vitória, a equipe também terá de torcer por um tropeço do São José (SP), que está com 11 pontos, ou das Leoas da Serra (com 12 pontos) para assumir uma das oito vagas à próxima fase.

Para o professor Nando, na última partida as combinações de resultado não interessam, a Serc/UCDB terá de fazer a sua parte e vencer o adversário jogando em casa.

“Temos que encarar como a gente encara todas as partidas, com um pouco mais de entusiasmo, para a gente fazer a nossa parte, temos que entrar em quadra e jogar o nosso futsal, depois que fizermos a nossa parte, vamos ter que contar com um pouco de sorte para os resultados serem favoráveis na classificação”, analisou Nando.

A ala Maysa confirma o sentimento de entusiasmo para o jogo decisivo da Serc/UCDB e conta com o apoio da torcida para buscar a vitória.

“Estamos sonhando com essa classificação. A nossa expectativa é fazer um bom jogo e ganhar em casa, contando com o apoio da nossa torcida. Estamos prontas e vamos trabalhar muito nesta semana para buscar essa vitória”.

SAIBA

A partida decisiva para a Serc/UCDB na Liga Feminina de Futsal acontecerá no sábado (16), às 16h, no Ginásio Poliesportivo Dom Bosco. O time sul-mato-grossense tem duas vitórias (contra Cianorte e Leoas da Serra), quatro empates e quatro derrotas na competição.