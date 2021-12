A prioridade do 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), deputado Zé Teixeira (DEM), continua sendo administrar o Parlamento Estadual com responsabilidade e seriedade.

Zé Teixeira está à frente da 1ª secretária da ALEMS desde 2014. Em sua administração acontece a maior reforma e modernização do Palácio Guaicurus. Na entrevista ao site institucional, ele fez um balanço das obras concluídas e as perspectivas para 2022.

O deputado fala ainda dos desafios enfrentados para lidar com a pandemia da Covid-19, mantendo os trabalhos legislativos, garantindo princípios democráticos, apoiando aqueles que enfrentaram a crise na linha de frente e sofreram o peso econômico e social da situação.

Como a 1ª secretaria se preparou para enfrentar a pandemia?

O Parlamento é a instituição central da democracia representativa e, portanto, sua capacidade de continuar funcionando durante a crise da pandemia do coronavírus foi um teste de força. A Mesa Diretora agiu rapidamente e aprovamos projetos para proteger a saúde pública, medidas econômicas a fim de proteger a renda daqueles cujos meios de subsistência foram afetados com a pandemia e ajudamos os governos municipais e Estadual a lidar de forma eficaz com as questões decorrentes da crise. A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul respondeu rápido ao desafio de continuar os trabalhos, sempre mantendo todos os cuidados possíveis para evitar a proliferação do vírus.

Mesmo com a Casa fechada ao público, os trabalhos legislativos continuaram. Quais os investimentos realizados para a eficiência do sistema híbrido?

Para assegurar a continuidade da nossa função legislativa, fizemos investimentos na expansão dos equipamentos de teleconferência e ampliação digital. A ALEMS está conectada com a incorporação de novas tecnologias e iremos avançar mais. Creio que essa modernização é um legado da pandemia da Covid-19, pois as mudanças para procedimentos virtuais melhoram a oportunidade de representação e voz do cidadão.

As reformas no prédio da ALEMS também continuaram. O que foi realizado neste ano?

Com todas as recomendações para prevenir a Covid-19, a obra seguiu conforme o planejado. Houve um pequeno atraso na conclusão, porque vários materiais demoraram a ser entregues devido à pandemia. Os parlamentares já estão nos novos gabinetes, todos mobiliados e padronizados. Já foram instalados os sistemas de renovação de ar e a rede frigorígena, ampliado o sistema de sonorização, realizadas as adequações do acesso ao subsolo e a construção de abrigo para a coleta seletiva. Estamos na fase final, que inclui o asfalto no estacionamento, a instalação da torre de transmissão do sinal aberto da TV e Rádio ALEMS, a reforma da subestação e a revitalização do Plenarinho.

O Governo do Estado encaminhou o reajuste salarial dos servidores e a Assembleia seguiu o mesmo índice. Como foi possível conceder esse reajuste, que começa a valer em janeiro?

Em 2020, entrou em vigou uma Lei Federal que proibiu o reajuste no salário de servidores federais, estaduais e municipais até 31 de dezembro de 2021. Portanto, nesse período não foi possível fazer o reajuste salarial. Mato Grosso do Sul é um Estado abençoado por Deus e tem o agronegócio como alicerce. Com a disparada do dólar, o intenso processo de valorização no preço das commodities e a eliminação de alguns incentivos fiscais, foi possível incrementar a arrecadação de ICMS. Hoje, o Estado está enxuto e, graças à competência do governador Reinaldo Azambuja, o reajuste de 10% linear será concedido aos servidores de todos os Poderes. Ele mostrou ser um exímio administrador e se tornou prefeito dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, investindo em obras, saneamento básico, educação, cultura, esporte e segurança pública.

Quais as perspectivas da Mesa Diretora da ALEMS para o próximo ano?

Mato Grosso do Sul é um Estado promissor, entra 2022 forte nas pernas e com possibilidade de fazer bastante exercício físico para fortalecer mais os músculos. As perspectivas são as melhores. A Mesa Diretora, capitaneada pelo presidente Paulo Corrêa, irá continuar atuando de forma responsável, trabalhando pelo desenvolvimento de Mato Grosso do Sul e pela qualidade de vida do povo que aqui reside.