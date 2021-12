O deputado estadual Zé Teixeira (DEM) afirmou nesta quarta-feira que a Assembleia Legislativa encerra o ano de 2021 totalmente readequada à modernização que se exige de uma Casa de Leis, com todas as adequações à Lei da Acessibilidade e condições de segurança, com uma estrutura preparada para prestar melhor serviço ao contribuinte de Mato Grosso do Sul. “As reformas e adequações estão concluídas e agora estamos finalizando a ampliação do Plenarinho, que passará de uma capacidade de 38 para 70 pessoas”, destaca Zé Teixeira. “Com o recesso, vamos aproveitar para fazer reparos e melhorar o estacionamento, e também revitalizar os espaços que já temos, de forma que em 2022 a população encontrará uma Assembleia Legislativa ainda mais funcional”, completa.

Outra importante inovação apontada pelo deputado Zé Teixeira foi o investimento na TV Aberta, com a instalação de uma antena que levará o sinal da TV Assembleia para quase todos os municípios de Mato Grosso do Sul. “Com isso, o Legislativo Estadual vai produzir conteúdos educativos, informativos e institucionais que poderão ser acompanhados pelo sinal aberto”, explica. “Na questão estrutural, foram reformados os gabinetes, e dentre os diversos setores as copas, as secretarias e um moderno espaço para abrigar instituição bancária que nos atende, deixando a Assembleia mais funcional não apenas para os parlamentares e suas equipes, mas para toda população”, ressalta.

A acessibilidade e a segurança foram as palavras de ordem no cronograma de melhorias estruturais da ALEMS, considerando que desde a sua inauguração o prédio não havia recebido obras. “Hoje nossa Casa de Leis cumpre totalmente a legislação que ela própria aprovou, com banheiros adaptados, rampas de acesso, elevador, piso tátil, entre outras ferramentas que tornam a Assembleia acessível a todos os cidadãos”, comenta Zé Teixeira. “Entre as sedes dos demais poderes de Mato Grosso do Sul, a Assembleia era a que mais precisava modernizar sua estrutura, mas agora estamos oferecendo às pessoas a mesma qualidade física encontrada no Tribunal de Justiça, no Tribunal de Contas do Estado e nos órgãos do Executivo”, completa. “O desafio agora, em tempos de tecnologia, é investir no sistema informatizado da Casa. Assim, será construído um espaço para abrigar os equipamentos de tecnologia que utilizamos numa sala segura certificada, com toda a proteção ao sistema geral de dados”, ressalta.

Além dos investimentos em infraestrutura, o deputado Zé Teixeira também destaca o papel da Assembleia Legislativa na aprovação de leis que impactaram positivamente a vida de toda sociedade e ajudaram o governo do Estado a atingir o equilíbrio fiscal e financeiro que hoje mantém a economia de Mato Grosso do Sul entre as mais sólidas do Brasil. “Os projetos que aprovamos beneficiaram os mais diferentes setores da nossa economia e chegaram à todas as camadas da sociedade, levando ações de saúde, assistência social, redução de impostos, anistia de dívidas, geração de emprego e renda”, aponta o deputado.

O enfrentamento à Covid-19 foi priorizado pelos deputados por meio de leis e decretos legislativos. “A Assembleia Legislativa foi parceira do governo do Estado na aprovação de leis que ajudaram no enfrentamento à pandemia de Covid-19 e os esforços dos deputados ajudaram a salvar vidas”, argumenta. “Eu mesmo perdi um irmão e uma cunhada para a Covid-19, sou solidário às famílias que sofreram perdas para essa doença, mas temos que entender que somente com a vacinação poderemos vencer essa pandemia”, completa Zé Teixeira.

GOVERNO AZAMBUJA

O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa destaca ainda o trabalho do governador Reinaldo Azambuja na condução do Estado. “Estou entrando no último ano do meu sétimo mandato de deputado estadual e tenho orgulho em estar trabalhando com um governador tão eficiente, focado na modernidade da gestão e comprometido com o municipalismo”, enfatiza Zé Teixeira. “Com o apoio e a inteligência do Eduardo Riedel (Secretário de Infraestrutura), o Reinaldo Azambuja transformou os 79 municípios de Mato Grosso do Sul em grandes canteiros de obras”, destaca. “Vejamos, por exemplo, os investimentos em novas rodovias e na substituição das antigas pontes de madeira por modernas pontes de concreto, ou seja, obras que deveriam ser feitas pelos prefeitos estão sendo realizadas pelo governo do Estado”, completa.

Zé Teixeira afirma que o governo Reinaldo Azambuja tem a marca do municipalismo. “O Reinaldo administra para a população e não para quem está no poder, tanto que após a eleição municipal ele já está discutindo com os prefeitos eleitos as obras necessárias para as pessoas”, afirma. “Basta ver o que aconteceu em Dourados, por exemplo, onde o Reinaldo foi duramente atacado pelo candidato que acabou eleito e, mesmo assim, as obras que haviam sido pactuadas ainda no governo Murilo Zauith e foram iniciadas na gestão Délia Razuk, tiveram continuidade com investimentos em mais de 70 quilômetros de linhas de ônibus, recapeamento de ruas e avenidas, construção e duplicação de rodovias e duplicação de novas avenidas, como será a Coronel Ponciano”, enumera Zé Teixeira.

O deputado sustenta que o governador Reinaldo Azambuja tem sido o melhor prefeito dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul, mas tem olhado com carinho especial para Dourados. “Basta imaginar como nossa cidade estaria hoje sem as obras realizadas pelo governo do Estado”, sugere. “Certamente estaríamos num profundo caos, já que o governo municipal não tem demonstrado competência para administrar uma cidade do porte de Dourados”, conclui. O primeiro-secretário da Assembleia Legislativa também afirmou que o secretário de Estado de Infraestrutura, Eduardo Riedel, está dedicando atenção total à segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul e é sensível às necessidades que o município enfrenta na área de infraestrutura viária.

Reinaldo investiu R$ 23 milhões no recapeamento da área central. “Somadas todas as ruas que serão recuperadas, serão 60 quilômetros de extensão, ou seja, a distância entre Dourados e Caarapó”, enfatiza Zé Teixeira. “Antes disso, o governo do Estado já havia investido R$ 11,3 milhões no recapeamento de toda extensão da Avenida Marcelino Pires, além de R$ 7,3 milhões para realizar o mesmo serviço na Avenida Weimar Gonçalves Torres e outros R$ 3,3 milhões na recuperação de Joaquim Teixeira Alves”, destaca o deputado. Além dos quase R$ 23 milhões investidos nas três avenidas, Zé Teixeira lembra que o governo do Estado garantiu as obras de alargamento, pavimentação asfáltica, drenagem de águas pluviais, acessibilidade e sinalização viária na Avenida Hayel Bom Faker, no trecho que vai da Marcelino Pires até o Trevo da Bandeira, num investimento de R$ 10,3 milhões.

O deputado ressalta ainda a licitação da duplicação da rodovia estadual MS-156, entre o Trevo do DOF e o Distrito Industrial, numa extensão de 7,3 km e investimentos de R$ 25 milhões. “Não podemos esquecer das obras de pavimentação do trecho de 8 km de extensão entre o Aeroporto Francisco de Matos Pereira e a BR-463, facilitando o acesso à Cidade Universitária e à MS-162”, comemora Zé Teixeira. Outra importante obra realizada pelo governo do Estado em Dourados foi a pavimentação do trecho que liga o anel viário ao Hospital da Missão Caiuá, transformando para melhor a vida das famílias que residem naquela região. Além desses investimentos, o governo do Estado também aplicou R$ 11 milhões na completa revitalização do Distrito Industrial de Dourados, com obras de pavimentação asfáltica da avenida duplicada, drenagem de águas pluviais, iluminação e sinalização.

Zé Teixeira garante que todos esses investimentos, além de aumento salarial para os servidores, ampliação dos programas sociais, reformas de escolas estaduais, aportes na segurança pública e na saúde, só foram possíveis porque o governador adotou uma gestão moderna. “Temos o privilégio de ser um Estado produtor de alimentos, onde o agronegócio garante não apenas a geração de emprego e renda, mas, também, o aumento na arrecadação de impostos, e o governador Reinaldo soube explorar muito bem essa parceria para garantir melhorias na qualidade de vida de toda população com medidas como a adoção da CNH Social, Vale Gás, isenção de multas e licenciamento para motocicletas com até 160 cilindradas, além da redução da tarifa de água e esgoto, bem como a adoção da tarifa zero de energia para mais de 140 mil famílias que consomem até 220 quilowatts mês”, finaliza Zé Teixeira.