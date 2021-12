O deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa, apresentou na sessão plenária de hoje (14/12), a Moção de Pesar aos familiares de Hiroshi Takei, por seu falecimento aos 96 anos de idade, ocorrido na noite do dia 12 de dezembro do corrente ano, em Campo Grande, em razão de pneumonia.

Nossa Capital e a comunidade japonesa perdem um grande e participativo cidadão, merecedor de nosso respeito, principalmente pelo legado de exemplos de vida que deixa à família, amigos e companheiros de jornada, motivos que conclamamos os nobres Pares desta Casa de Leis nesta homenagem singela a seus familiares, por seu falecimento.”

História de Hiroshi Takei – Nascido em 25 de julho de 1925 na cidade de Garça, interior do Estado de São Paulo, trabalhava em lavouras de café, milho, arroz, batata e hortaliças e, após chegar a Campo Grande passou a vender doces, o que realizava de bicicleta, conquistando uma freguesia sempre crescente, alcançando sucesso e que com o passar do tempo lhe proporcionou adquirir uma Kombi para o trabalho. Graças ao seu esforço e dedicação construiu seu patrimônio, constituiu família e adotou a Capital Morena como sua principal morada.

Hiroshi era casado com a Senhora Erica Yamanishi Takei, com quem teve 8 filhos: Clarindo Hiroaki Takey, Dirce Katsue Takey, Cláudio Akio Takey, Mário Takey, Edson Yamanishi Takei (falecido), Dário Yamanishi Takei, Mamie Yamanishi Takei e Rui Yamanishi Takei.

Um exemplo de vitalidade também, Hiroshi era conhecido como imbatível na “Queda de Braço” – nem mesmo os jovens conseguiam vencer este Campeão. Aos 70 anos decidiu praticar e foi um dos percussores de tênis de mesa em Campo Grande, em que se tornou também um grande esportista na modalidade, sendo campeão por diversas vezes, conquistando incontáveis títulos estaduais e nacionais. Ainda aos 96 anos, era lúcido para contar suas inúmeras histórias e suas experiências de vida.