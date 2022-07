A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS), um marco no coração do Parque dos Poderes, está no fim de sua revitalização. Construído em 1986, o Palácio Guaicurus, sede do Parlamento Estadual, começou a ser reformado no final de 2017, com a finalidade de preservar sua história e dar novos padrões de segurança, acessibilidade e sustentabilidade.

À medida que os visitantes se aproximam do prédio, já conseguem ver as mudanças nos estacionamentos e guaritas. A parte interna foi totalmente renovada para fornecer layouts modernos e padronizados, aproveitando o melhor da luz natural e oferecendo espaços confortáveis para os funcionários da Casa de Leis.

“Abraçamos o passado e olhamos para o futuro, motivados em oferecer um local de trabalho acolhedor. Ao mesmo tempo em que fornecemos atualizações funcionais, de acessibilidade e de sustentabilidade significativas, nossa reforma tornou visível o rico patrimônio dos cidadãos sul-mato-grossenses”, destacou o 1º secretário da ALEMS, deputado Zé Teixeira.

Segundo o parlamentar, o projeto foi pensando em como servir o cidadão em todos os campos. “Este novo ambiente melhora o desempenho, o servir e qualifica o local de trabalho, ao mesmo tempo, é um espaço que o cidadão se sente bem”, afirmou.

Na reta final para entrega da reforma, o deputado fez questão de agradecer as equipes que atuaram nestes cinco anos, mesmo no período de pandemia. “Temos a melhor equipe. Em nenhum momento as obras pararam. Nosso agradecimento especial ao presidente Paulo Corrêa, aos deputados estaduais, aos funcionários do gabinete, da Arquitetura, da Engenharia e da Licitação”.

Na volta do recesso, o Plenarinho Deputado Nelito Câmara já estará pronto para promover as reuniões das comissões e audiências. “Buscamos o contato com o cidadão, chamando-o a participar das atividades da Casa e tornando as ações legislativas visíveis. Aqui na Assembleia temos um espaço comum onde o administrativo e o cidadão fazem parte de um todo. Aqui é o lar da nossa democracia e possui um papel único em nossa história política”, disse Zé Teixeira.

Vida últil do projeto

O projeto, executado em conformidade com as Normas Brasileiras 9050 (NBR 9050), da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), foi dividido em etapas. Já foram concluídas: elétrica, hidráulica, cabeamento estruturado, pisos, alvenaria e fechamentos, impermeabilização e cobertura, pavimentação e acessos, adaptações de acessibilidade e sinalizações.

Em 120 dias, deve ser concluída a reforma do subsolo, onde será implantado o Data Center, visando garantir a máxima confiabilidade e alta disponibilidade nas operações da Gerência de Informática.

Originalmente, o prédio é constituído por pré-moldados de concreto, o que a Arquitetura chama de estrutura independente. “Isso possibilitou a mudança dos layouts internos. Pensando nisso, partimos para a construção seca, que é a utilização de drywall e divisórias, minimizando a sujeira e o desperdício da obra”, explicou o arquiteto da ALEMS, Neder Schabib Peres.

A sustentabilidade está presente na reforma como, por exemplo, na escolha de materiais com maior durabilidade. Ao longo da reforma também foi observado o desempenho lumínico, tudo com o objetivo de buscar a melhor performance sustentável do prédio. “Instalamos claraboias e trocamos as lâmpadas de vapor de mercúrio por led. O consumo foi de 500 watts para 70 watts por lâmpada. Os aparelhos de ar condicionado também foram trocados pelo modelo inverter. O sistema de irrigação é automatizado, tudo pensando na sustentabilidade”, falou Neder.

Fachada

Idealizado pelo governador Pedro Pedrossian, o Parque dos Poderes concentra as sedes administrativas dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário de Mato Grosso do Sul. A construção dos prédios foi pensada para facilitar o acesso das pessoas aos serviços públicos, tudo em um único lugar, e dar ‘cara de capital’ para Campo Grande.

O Parque dos Poderes foi divido em quatro setores. A Assembleia Legislativa faz parte do Setor 3 e, conforme o Plano Diretor, deve seguir padronização na fachada (concreto aparente, fechamento de vão com esquadrias de ferro, vidros fumês, acessos asfaltados para carros, acessos em concreto para pedestres e grama na área excedente desmatada).

Conforme o arquiteto, existe um projeto para troca das esquadrias de ferro por de alumínio e dos vidros, porém, ainda não foi aprovada sua execução.

Trabalho presencial

À medida que os níveis de alerta da Covid-19 diminuíram, a Mesa Diretora reabriu as portas do Parlamento Estadual e o trabalho presencial foi retomado. Para Zé Teixeira, as influências pandêmicas ficaram, bem como os hábitos higiênicos.

“Nos últimos dois anos, todos nós encontramos maneiras diferentes de trabalhar. Graças às plataformas de reuniões online, os trabalhos legislativos não pararam e nos mantemos conectados. Sessões e reuniões híbridas permanecem, assim como as políticas de desinfecção, juntamente com o álcool em gel para as mãos”, ressaltou.

A Mesa Diretora também possibilitou a antecipação de metade do recurso destinado ao pagamento do 13º salário aos servidores ativos e inativos da ALEMS. “O presidente Paulo Corrêa fez uma pesquisa com os funcionários e decidimos dar a opção do adiantamento de 50% do 13º salário neste mês de julho. O restante será pago em dezembro, nas condições impostas pela lei vigente”, afirmou o 1º secretário.