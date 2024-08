Zé Teixeira homenageia profissionais com mérito advocatício

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, homenageará nesta quinta-feira (8) profissionais do Direito com atuação reconhecida e relevantes serviços prestados ao Mato Grosso do Sul. Por indicação do deputado, os advogados Marcus Vinícius Bazé de Lima e Luciwaldo da Silva Althoff serão agraciados com a Medalha do Mérito Advocatício “Jorge Antônio Siufi”. A cerimônia será no Palácio Guaicurus a partir das 19h.

O vereador Marcus Bazé (PSDB) nasceu em Três Lagoas e tem formação pela Universidade para o Desenvolvimento do Estado e da Região do Pantanal (Uniderp). Ele é especialista em Direito e Processo do Trabalho pelo Centro Universitário Eurípides de Marília (Univem) e concluiu o módulo de mestrado em Desenvolvimento Local na Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Advogado desde a sua formação, exerce a profissão e o mandato de vereador desde 2013, quando foi eleito pela primeira vez.

Já o advogado Luciwaldo da Silva Althoff é campograndense com graduação em Direito pela UNIDERP. Ele tem pós-graduações Lato Sensu em Direito Tributário e em Direito Processual Civil, pela Universidade Pitágoras Unopar Anhanguera. Conforme Zé Teixeira, a entrega da honraria é uma forma de reconhecimento aos advogados que honram o exercício da justiça pela sua atuação profissional. A Sessão Solene de Outorga do Mérito Advocatício é uma proposição do deputado Lidio Lopes.