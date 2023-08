Zé Teixeira quer escritório da Sanesul em distritos de Caarapó

Os moradores de distritos no município de Caarapó devem ser contemplados com a instalação de escritório da Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul). O pedido foi apresentado nesta terça-feira (29.08) pelo deputado Zé Teixeira, durante Sessão Ordinária na Assembleia Legislativa.



Na indicação encaminhada à Secretaria de Estado de Governo e Gestão Estratégica e à Sanesul, o deputado solicita a instalação do escritório que atenderá os distritos de Cristalina e Nova América. A intercessão de Zé Teixeira foi solicitada pelo vereador Manoelito Félix de Oliveira.



“Os moradores enfrentam dificuldades de locomoção para tratar de assuntos administrativos referentes ao fornecimento de água, diante da distância existente entre as localidades e a sede do município”, justifica o deputado.