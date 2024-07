Zé Teixeira reivindica asfalto para distrito de Rio Brilhante

Os moradores e produtores rurais na região do Distrito de Piraporã, em Rio Brilhante, podem ser contemplados com a pavimentação asfáltica de 36 quilômetros da rodovia MS-156.

O pedido foi apresentado nesta quinta-feira (04) pelo deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa. A reivindicação partiu do vereador José Maria Caetano de Sousa, o Nô.

Na indicação encaminhada ao Governo do Estado, o deputado relata as queixas com relação ao estado precário da rodovia, que apresenta alto risco de acidentes e prejuízo aos trabalhadores rurais, chacareiros, fazendeiros e moradores da região, como as 295 famílias que residem nos Assentamentos São Judas e Fortuna.

Além de prejudicar o escoamento da produção, a falta de conservação dificulta o transporte escolar e de passageiros.