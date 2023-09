Zé Teixeira reivindica melhoria para Projeto Conviver

O Deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou à Bancada Federal recursos da União para a construção da cobertura da quadra de esportes do Centro de Múltiplas Atividades Maria de Lourdes – Projeto Conviver, em Jardim.



O pedido partiu da vereadora Tereza Moreira. O Projeto Conviver acolhe e orienta idosos praticantes de atividades físicas. “É indiscutível e comprovada a importância da prática de esportes, que beneficia grandemente a formação e a manutenção física e psíquica do ser humano, além de desenvolver e melhorar as condições de saúde de forma geral. Assim, permitir a prática esportiva em estrutura apropriada é permitir o desenvolvimento da educação física e do lazer, sem colocar em risco a saúde de seus frequentadores”, justifica Zé Teixeira.



A proposição de Tereza Moreira é subscrita pelos vereadores Gláucio Cabreira da Costa, Antônio Cauby Ferreira, Ilson Martins Leite e Altair Cacho Filho. “Considerando que o município não dispõe da totalidade de recursos a ser investido nesta obra e que não há mais prazo neste exercício para o direcionamento de verbas por meio de Emendas Parlamentares Estaduais, pedimos a atenção especial da Bancada representativa do Estado no Congresso Nacional na concretização deste atendimento”, finaliza o deputado.