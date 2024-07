Zé Teixeira reivindica segurança para rodovia em Itaquiraí

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, solicitou medidas de segurança para evitar acidentes na MS-488, no município de Itaquiraí. Na sessão desta terça-feira (18), o parlamentar pediu ao Governo do Estado a instalação de redutores de velocidade na altura do quilômetro 20 da rodovia.

A MS-488 foi pavimentada há cerca de um ano, no trecho que vai do entroncamento da BR-163 até a divisa com o Estado do Paraná. O asfalto contribuiu para o escoamento da produção agropecuária local e para o fomento do turismo, já que a estrada dá acesso à Praia da Amizade, a famosa “prainha” de água doce do Rio Paraná.

“Houve um aumento significativo no trânsito naquele trecho, com maior movimento principalmente de veículos pesados e o transporte de passageiros, sendo necessário que medidas de segurança sejam tomadas para que acidentes sejam evitados. A estrada corta a via urbana do município, denominada no trajeto como Avenida Mato Grosso”, justifica Zé Teixeira.

Na indicação ao Poder Executivo, o deputado solicita a instalação de quebra-molas, nos dois lados da pista, em frente ao estabelecimento conhecido como Bar do Gordo, considerando “o trânsito de pedestres, com comércio crescente e muitas famílias com crianças residindo à beira da rodovia, bem como ciclistas que atravessam a rodovia com destino ao trabalho”.