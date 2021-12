Com o objetivo de atender a demanda de pedidos em Rio Brilhante, pela procura por serviços públicos contando com a atuação de profissional na área da papiloscopia, o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), apresentou indicação solicitando ao Governo do Estado a designação de perito papiloscopista para o município de Rio Brilhante.

Segundo Teixeira o trabalho atualmente é executado apenas nas terças-feiras, o que tem gerado desconforto aos cidadãos, uma vez que para conseguir atendimento os rio-brilhantenses têm madrugado em filas.

“Vale destacar a importância do profissional da área da papiloscopia, que estuda a identificação das pessoas por meio das digitais, e é o profissional responsável pela coleta, identificação e arquivamento das digitais humanas, incluindo a emissão de documentos de identidade – RG, de extrema importância para a garantia dos direitos civis do cidadão, motivo pelo qual pedimos o acolhimento do Estado ao reivindicado, na destinação de profissional para o atendimento diário em Rio Brilhante”, afirma o parlamentar.