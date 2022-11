Durante sessão plenária, realizada na terça-feira (22/11) o deputado estadual Zé Teixeira (PSDB) apresentou indicação solicitando obras de recapeamento na Rodovia MS-276, no trecho compreendido do Distrito de Indápolis, em Dourados, até o Distrito de Lagoa Bonita, no nunicípio de Deodápolis.

Em sua justificativa Zé Teixeira afirma que paliativas operações tapa-buracos não resolvem o problema das estradas que precisam de recuperação, permanecendo o estado de conservação da MS-276 ainda mais preocupante com o passar do tempo, no trecho de aproximadamente 60 quilômetros de extensão, compreendido do Distrito de Indápolis, no Município de Dourados, até o Distrito de Lagoa Bonita, no Município de Deodápolis, problema que, segundo o parlamentar, somente poderá ser resolvido com obras de recapeamento.

“Utilizada como via de acesso entre os municípios de Dourados e Deodápolis, a Rodovia MS-276 possui elevado fluxo e veículos, é importante via de escoamento de safra e hoje sua condição atual, de precária conservação e onde os constantes serviços de tapa-buracos se apresentam ineficientes, tem causado prejuízos constantes a seus usuários”, afirma Teixeira.

O deputado complementa. “Diante o exposto, considerando a importância e os benefícios desta obra, há muito tempo é aguardada pelos cidadãos da região, que contemplará da mesma forma os anseios dos produtores rurais da região da Grande Dourados, os quais poderão trafegar pelo segmento enfrentando menor risco de acidentes e danos aos veículos, e assim realizar o escoamento da safra de forma mais ágil, eficaz e segura, reivindicamos e contamos com o efetivo apoio do Executivo Estadual”, finaliza Teixeira.