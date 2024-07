Zé Teixeira solicita melhorias no trânsito de Campo Grande e Amambai

O deputado Zé Teixeira (PSDB), 2º vice-presidente da Assembleia Legislativa, apresentou nesta quarta-feira (3) indicações solicitando melhorias para os municípios de Amambai e Campo Grande. Os pedidos devem garantir mais segurança e organização no trânsito das duas cidades.

O parlamentar solicitou que o Governo do Estado, por meio do Departamento de Trânsito (Detran/MS), instale semáforos no cruzamento da avenida Nicolau Otaño com a avenida Pedro Manvailer e no cruzamento da rua da República com a rua Rio Branco, bem como promova a substituição do atual semáforo no cruzamento da avenida Pedro Manvailer com a rua Marechal Floriano, em Amambai.

O pedido partiu do vereador Anilson Prego. “O número de acidentes nos trechos em questão tem aumentado, colocando cada dia mais a integridade física dos motoristas e pedestres em risco constante, uma vez que as ruas e avenidas citadas são utilizadas como acesso na entrada e saída da cidade”, justifica o deputado.

Para a Capital, Zé Teixeira solicitou a pintura de solo de “não feche o cruzamento”, no cruzamento da avenida Rodoviária com a rua Dr. Fausto Pereira, no bairro Coronel Antonino. Os usuários alegam que os condutores que utilizam a travessa Itá, para acesso à avenida Capital, acabam parando seus veículos no cruzamento, impedindo o fluxo correto na via.

Conforme a indicação, “o local recebeu reordenamento no trânsito, o que verdadeiramente melhorou toda a circulação de veículos, entretanto, a pintura solicitada demandará poucos recursos do município e uma grande mudança no cotidiano dos condutores, garantindo mais segurança”.