Zé Teixeira solicita mobilidade em vias de Fátima do Sul e Itaporã

A população de Fátima do Sul deverá ser beneficiada com obras de pavimentação. Nesta quarta-feira (27.09), o deputado Zé Teixeira (PSDB) solicitou apoio do Governo do Estado para a implantação de asfalto em trecho da rua Marechal Rondon até o Estádio Municipal 13 de Junho, no distrito de Culturama, e em trechos das ruas Mato Grosso, Antônio José Carlos, Padre José Pascual Buzato e Projetada 1.



As obras foram solicitadas pelo vereador Laurindo Barba para promover o desenvolvimento local, além de conter a poeira e os buracos ocasionados nos períodos de chuva. No requerimento, o vereador explica que o apoio do executivo estadual é necessário considerando que a Prefeitura de Fátima do Sul não dispõe de todos os recursos.



O deputado Zé Teixeira também solicitou a duplicação e revitalização da rodovia MS-156, no trecho que liga o município de Itaporã ao distrito de Montese. O pedido de estudos para as obras é resultado de reivindicações dos moradores e produtores rurais da região.



“Reconhecendo a relevância deste atendimento e por se tratar de local inserido num importante pólo agropecuário de nosso Estado, a obra irá ao encontro dos anseios dos sul-mato-grossenses. Assim, solicitamos a atenção e o apoio do Governo do Estado na concretização desta obra”, explica Zé Teixeira.