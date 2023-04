“Zebra” goleia e conquista o título da primeira Liga dos Campeões da temporada

O AZ Alkmaar, da Holanda, fechou uma campanha impecável com uma goleada por 5 a 0 contra o Hajduk Split, da Croácia, e conquistou o título da Uefa Youth League, que é a Liga dos Campeões das categorias de base. É o primeiro troféu de um time holandês na competição.

Apesar do placar elástico, a vitória do AZ só começou a ser construída aos 45 minutos do primeiro tempo, com um gol de pênalti de Jayden Addai.

O Hajduk Split ainda resistiu por 25 minutos na etapa final, até que Ernest Poku marcou duas vezes em seis minutos. Os holandeses ainda fizeram mais dois gols nos minutos finais com Mexx Meerdink, que conquistou também a artilharia da Youth League.

A campanha vitoriosa do AZ Alkmaar teve direito a dois imponentes triunfos contra gigantes do continente. O primeiro deles foi nas oitavas, um 3 a 0 contra o Barcelona, maior vencedor da competição. O segundo, na fase seguinte: 4 a 0 contra o Real Madrid.

E o título pode ser apenas o primeiro de uma temporada histórica para o AZ Alkmaar em competições continentais. O clube vai disputar a semifinal da Liga Conferência, a terceira na hierarquia de importância da Europa. O adversário dos holandeses será o West Ham, da Inglaterra.

Lista de campeões da Uefa Youth League

2013-14 Barcelona

2014-15 Chelsea

2015-16 Chelsea

2016-17 Red Bull Salzburg

2017-18 Barcelona

2018-19 Porto

2019-20 Real Madrid

2021-22 Benfica

2022-23 AZ Alkmaar