Zeca aposta em sucesso de grupo com congestionamento da direita na Capital

O deputado Zeca do PT está empolgado com a possibilidade de uma união do PT com partidos de centro-esquerda e aliados nacionalmente com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

O deputado acredita que é possível conseguir sucesso na eleição da Capital, frente a um congestionamento da direita no próximo ano.

“Eu percebo que, muito provavelmente, o campo à direita vai estar congestionado. Hoje tem a candidatura de Pollon, Bolsonarista de raiz, você tem a candidatura à direita da atual prefeita (Adriane Lopes), que também disputa estes votos, e o candidato do PSDB, Beto Pereira, que também disputa estes votos”, exemplificou .

Na avaliação do deputado, o grande número de candidatos da direita pode favorecer uma candidatura de centro-esquerda.

“Vai ter uma pulverização de candidaturas à direita e nós podemos, dentro da nossa capacidade de diálogo, da arte de conversar, construir uma frente que seja capaz de fazer uma grande bancada na Câmara de Vereadores e seja capaz de disputar o segundo turno para ganhar”, ressaltou.

Zeca defende uma união do candidato do PT com o PDT, de Lucas de Lima, União Brasil, de Rose Modesto, e o PSB do vereador Carlão (PSB). No entendimento do deputado, o grupo deve se unir para no próximo ano lançar um candidato único na Capital. A entrevista foi concedida ao programa Noticidade, apresentado pelo Rodrigão.

Relacionado