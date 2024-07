Zeca celebra programa Farmácia Popular, que agora distribui 95% dos remédios de graça

O deputado estadual Zeca do PT enalteceu a medida anunciada nesta semana pelo Governo Federal de distribuir de forma gratuita 95% dos medicamentos fornecidos pelo Programa Farmácia Parlamentar.

Segundo o parlamentar, “essa é uma medida de utilidade pública que é digna de nosso reconhecimento e aplauso, pois o Programa Farmácia Popular, lançado pelo governo do presidente Lula, democratiza o acesso da população a medicamentos essenciais se para manter a qualidade de vida de pacientes que realizam tratamento de diversas enfermidades”, celebrou o deputado estadual Zeca do PT.

De acordo com o Ministério da Saúde, remédios para tratar colesterol alto, doença de Parkinson, glaucoma e rinite, por exemplo, já podem ser retirados de graça em unidades credenciadas.

O Farmácia Popular oferta, atualmente, 41 itens entre fármacos, fraldas e absorventes. Até então, somente medicamentos contra diabetes, hipertensão, asma e osteoporose, além de anticoncepcionais, eram distribuídos de forma gratuita.

Para os outros remédios e insumos, o Ministério arcava com até 90% do valor de referência e o cidadão pagava o restante, de acordo com o valor praticado pela farmácia. Com a atualização, 39 dos 41 itens de saúde distribuídos podem ser retirados de graça.

A relação completa de medicamentos que são distribuídos gratuitamente no Programa Farmácia Popular pode ser encontrada em https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/sectics/farmacia-popular/arquivos/elenco-de-medicamentos-e-insumos.pdf