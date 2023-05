Zeca do PT ataca Eloy Terena novamente e insiste em pedir a cabeça do secretário dos Povos Indígenas

O deputado estadual de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT, voltou a atacar o secretário-executivo do Ministério dos Povos Indígenas, Eloy Terena, durante sua fala na sessão parlamentar na Assembleia Legislativa de MS, nesta quarta-feira (31).

Ao Correio do Estado, o parlamentar, que já ocupou o cargo de governador de MS, o segundo estado com a maior população indígena do país, afirmou que Eloy estaria usando de seu cargo público para “fazer politicagem”.

Ainda segundo o petista, o segundo na pasta dos Povos Indígenas também estaria inflamando a luta por terras e radicalizando comunidades indígenas de uma forma irresponsável.

Este é o segundo dia consecutivo que o parlamentar usa seu tempo de fala para se posicionar contra Eloy. À reportagem, Zeca ainda disse que notificou o Ministério das Relações Institucionais cujo titular é Alexandre Padilha.

Segundo o deputado, ainda foram notificados o Ministério da Saúde, o deputado federal Vander Loubet, que também é do PT, além de outras autoridades, mas não citou nomes.

“Ele está se apropriando de um um cargo para radicalizar um debate que já é tenso. Ele tem um comportamento irresponsável, inconsequente e infantil, além de ser despreparado”, afirmou.

O parlamentar também criticou a manifestação contra o Marco Temporal realizada por indígenas Terena, ontem, na Assembleia Legislativa de MS. De acordo com ele, o protesto foi feito com desvio de dinheiro público como forma de manipular a população indígena a respeito da luta pela demarcação de terras.

“Ontem vi apenas idosos e crianças, mas nenhum cacique. Ele coloca essas pessoas na linha de frente, que é comandada pela irmã dele, aquela “tal” de Val Eloy”, pontuou, se referindo à irmã do secretário, que é coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib).

Esta é a segunda vez que o parlamentar pede a cabeça do secretário e dispara ofensas contra o indígena. O comportamento vem gerando contradição e, mesmo atacando um dos principais nomes do Ministério dos Povos Indígenas, instituído no governo Lula, também petista, o deputado ainda se denomina como aliado do movimento dos povos originários.

Em suas redes sociais ele diz que seu mandato tem compromisso com os indígenas “doa a quem doer”. Na mesma postagem, Zeca reafirma que pedirá a demissão “do tal Drº Eloy”, ironizando o fato do secretário ser advogado.

O colega de parlamento de Zeca, Pedro Kemp (PT), afirmou não concordar com o posicionamento do ex-governador e que as críticas tecidas por ele não contribuem para uma possível solução para o problema de disputas de terra em MS.

Pedro também destacou que também discorda do fato do companheiro de partido expressar suas opiniões sobre Eloy em público porque “possíveis divergências entre nós devem ser explicitadas no interior do governo federal e no partido”.

Como a polêmica envolveu também Val Eloy, a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) divulgou uma nota em defesa da coordenadora executiva da entidade e de seu irmão, Eloy Terena.

De acordo com texto publicado no site do movimento, é destacado que Eloy é atuante na defesa dos direitos indígenas e sua qualificação o credencia para o cargo que ocupa no Ministério dos Povos Indígenas e contribui com a política indigenista adotada pelo governo Lula.

Ainda em nota, a Apib também defende que, assim como seu irmão, Val também sempre esteve à frente na luta indígena por terra e por direitos primários tanto no cenário local quanto nacional e seus conhecimento também a credibiliza para ocupar este lugar.

“Nas últimas eleições foi a mulher indigena mais bem votada do Estado, sem sombra de dúvidas se tivesse sido eleita estaria fazendo muito mais pelos povos indígenas, do que os próprios deputados”, afirmou.

O texto ainda lembra que Zeca insultou o secretário no dia da votação do projeto de lei do Marco Indígena e ainda disse que indígenas que se organizam para reivindicar seus direitos seriam “bandalheiros”, bem como defendeu a indenização de produtores agropecuários que possuem terras em territórios ancestrais.

“A verdade é que os povos indígenas se mobilizam contra o marco temporal por livre iniciativa e convicção do projeto genocida. E o Ministério dos Povos Indígenas […] é de fundamental importância para garantir a posse e o usufruto dos territórios demarcados pelos povos indígenas.”, conclui a nota.

