Zeca do PT promove Oficina de Cerâmica Terena para comunidade indígena de Miranda

Por iniciativa do mandato do deputado estadual Zeca do PT, a comunidade indígena do município de Miranda receberá na próxima sexta-feira (28) a Oficina de Cerâmica Terena. O evento é gratuito e acontecerá das 8h às 11h, no Centro Comunitário da Aldeia Argola.

Organizada em parceria com a Prefeitura de Miranda, Subsecretaria Estadual de Assuntos Indígenas e deputado federal Vander Loubet, a oficina tem por objetivo “ministrar técnicas de aprendizado da arte cerâmica da etnia terena como fator cultural para as novas gerações, ressaltando o fator cultural e também criando oportunidades de geração de renda para a comunidade local”, explica o parlamentar.

A oficina será ministrada por ceramistas com experiência nas artes da etnia terena e podem participar a população indígena e não indígena. O encontro será realizado ao longo de todo o dia 28 de abril, na Aldeia Cachoeirinha.

Sobre a Cerâmica Terena

Em artigo publicado em 2016 pela mestre em Antropologia Luciana Scanoni, discorre-se a argila utilizada na cerâmica terena “não é uma matéria inerte. Como demais elementos que compõem o cosmos terena – animais, plantas, fenômenos meteorológicos, espíritos – ela é considerada um agente e tem sua subjetividade ativada quando é retirada do seu local de origem e entra em contato com os humanos. A argila exige o cumprimento de uma série de regras para que seja transformada em cerâmica”.

Serviço

Para mais detalhes sobre a Oficina e inscrições para o evento, basta entrar em contato com o Cacique Edelson pelo telefone (67) 99903-4672.