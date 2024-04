Zeca do PT reivindica asfalto para a estrada CX013 e ruas do distrito Guassulândia

O deputado estadual Zeca do PT apresentou na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul pedidos de pavimentação asfáltica de estradas rurais que dão acesso a distritos e importantes núcleos da Agricultura Familiar no Estado. As reivindicações são para as cidades de Coxim e Glória de Dourados.

Para Coxim, Zeca solicitou a realização de projeto executivo para pavimentação da estrada CX013. “É uma estrada importante para a zona rural do município, com dez quilômetros de extensão e que dá acesso a inúmeras áreas produtivas”, justificou Zeca.

Já para Glória de Dourados, Zeca pediu a viabilização de projeto técnico visando a pavimentação asfáltica das vias do Distrito de Guassulândia.

Os pedidos foram encaminhados à Seilog (Secretaria de Infraestrutura e Logística) e à Agesul (Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos).