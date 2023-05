Zeca do PT solicita estudos para implantação de Clínica de Hemodiálise em Amambai

O deputado estadual Zeca do PT solicitou à Secretaria Estadual de Saúde a realização de estudos de viabilidade para implantação de uma Clínica de Hemodiálise no Hospital Regional de Amambai, município situado na região sul do Estado.

Em reivindicação apresentada na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, Zeca do PT alerta que, atualmente, todos os pacientes que necessitam de atendimento especializado em nefrologia de Amambai e municípios da região precisam se deslocar cerca de 100 quilômetros até Ponta Porã para terem acesso ao tratamento de hemodiálise.

“Há casos em que o paciente precisa realizar a hemodiálise três vezes por semana. Isso significa que essas pessoas precisam se deslocar cerca de 600 quilômetros toda semana para realizarem o tratamento. É uma rotina extremamente desgastante”, argumenta o pedido de Zeca do PT.

Zeca alega que a instalação de uma Clínica de Hemodiálise em Amambai facilitará o acesso da população aos serviços de nefrologia. “Trata-se de uma região que precisa ter sua estrutura de saúde fortalecida. Uma Clínica de Hemodiálise em Amambai aliviará a rotina desses pacientes e vai amenizar a demanda de atendimentos realizados no Hospital de Ponta Porã”, finaliza Zeca do PT.

A reivindicação de implantação de uma Clínica de Hemodiálise em Amambai foi apresentada ao deputado Zeca do PT pelos 13 vereadores de Amambai e foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de saúde Maurício Simões Correa.