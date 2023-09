Zeca do PT solicita implantação de Clínica de Hemodiálise em Cassilândia

O deputado estadual Zeca do PT apresentou nesta terça-feira (05) o pedido de implantação de um Centro de Hemodiálise no município de Cassilândia. O empreendimento atenderia os pacientes renais crônicos de municípios da região do Bolsão que necessitam de tratamento especializado em nefrologia e atualmente precisam se deslocar por longas distâncias para terem acesso ao procedimento.

Esta demanda apresentada no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul atende a reivindicação encaminhada pelo Partido dos Trabalhadores de Cassilândia ao gabinete do deputado Zeca do PT. O parlamentar ressalta a necessidade de um centro que atenda todos os pacientes da região que realizam hemodiálise.

“Esses pacientes necessitam do tratamento de hemodiálise para manter o mínimo de qualidade de vida enquanto aguardam na fila de transplante de rim. Atualmente, os renais crônicos de Cassilândia e de cidades vizinhas precisam se deslocar até Paranaíba, que fica a mais de 90 quilômetros de distância, para realizar os procedimentos de hemodiálise. Uma rotina extremamente desgastante que, no decorrer da semana, resulta em mais de 500 quilômetros percorridos para ter acesso a esse tratamento essencial. Por isso a necessidade de abertura de um Centro de Hemodiálise com médico nefrologista para melhorar a oferta desse tratamento à população”, justificou Zeca do PT.

O pedido do deputado estadual Zeca do PT foi encaminhado ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de saúde, Maurício Simões Corrêa.