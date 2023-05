Zeca do PT volta a reivindicar restaurante a servidores estaduais

Na sessão ordinária desta quinta-feira (25), o deputado Zeca do PT voltou a cobrar a implantação de um restaurante dentro do Parque dos Poderes para atender os servidores que atuam nas secretarias do Governo do Estado, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas e Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

“Vou passar os quatro anos do meu mandato cobrando a implantação desse restaurante. Os servidores dos três Poderes que trabalham no complexo necessitam de um local onde possam realizar suas refeições a um preço justo, sem precisarem se deslocar para casa ou até mesmo para o centro da cidade. Além da comodidade de haver um restaurante próximo ao local de trabalho, os servidores teriam menor tempo de deslocamento, maior proveito do horário de almoço e um ponto de encontro e congregação entre os colegas”, destacou Zeca do PT, que também apresentou indicação para reimplantação dos restaurantes populares em Mato Grosso do Sul.