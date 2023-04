Zeca do PT volta a ser internado em Campo Grande

O deputado estadual Zeca do PT voltou a ser internado nesta segunda-feira (10) no Hospital da Cassems, em Campo Grande. Desta vez, após receber o diagnóstico de dengue.

A internação foi recomendada pelos cardiologistas da Cassems por conta do tratamento de recuperação que Zeca está fazendo em virtude das angioplastias coronarianas que realizou em março.

Zeca teve artérias do coração desobstruídas com a colocação de stents, ficou vários dias internado e voltou ao trabalho na quarta-feira passada. Agora, fica afastado novamente.

De acordo com a esposa do deputado, Gilda Maria dos Santos, a internação é uma medida de segurança para Zeca cuidar melhor da hidratação do organismo e os médicos poderem monitorar se a dengue vai afetar o coração do ex-governador.

Zeca perderá a posse da nova deputada do PT, Gleice Jane, que assume neste terça-feira a vaga deixada pelo falecimento de Amarildo Cruz.

