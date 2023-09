Zeca do PT vota a favor de título de cidadão Sul-mato-grossense para “golpista” Michel Temer

O deputado estadual Zeca do PT votou a favor do Título de Cidadania Sul-mato-grossense ao ex-presidente Michel Temer (MDB), aprovado nesta terça-feira, 5, no plenário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Temer teve 19 votos favoráveis e 2 votos contrários.

Correligionários de Zeca, os deputados petistas Pedro Kemp e Gleice Jane votaram contra. Para Zeca do PT, esta é uma ‘justa homenagem’ a Temer, que articula a Rota Bioceânica, beneficiando Mato Grosso do Sul.

“Estão confundindo alho com bugalho. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A homenagem justa àquele que foi responsável por viabilizar um sonho de muitos anos da saída para o Pacífico da integração sul-americana. Outra coisa é a participação do Temer no afastamento da Dilma”, disse.