Zeca e Kemp dizem não à candidatura na Capital; ex-governador defende nome de Camila Jara

O Partido dos Trabalhadores (PT) voltará a ter quatro mulheres na briga pela candidatura em Campo Grande. Inclusos em uma lista na reunião partido nesta segunda-feira (4), os deputados Zeca do PT e Pedro Kemp (PT) dirão não oficialmente ao partido.

“Não sei quem me lançou candidato. No momento, não tenho pretensão de sair”, respondeu o deputado Pedro Kemp. O caminho é o mesmo do deputado Zeca do PT, que também informará ao partido que não pretende concorrer.

“Não é minha postura ficar entrando e saindo. Minha decisão é irredutível. Não sou mais candidato. Por todas as razões que tenho. Vou informar isso ao partido na reunião de segunda-feira”, avisou o deputado.

Fora da disputa, Zeca anunciou preferência entre as quatro que colocaram nome à disposição do partido. “Defendo que a Camila é o melhor nome, pela representatividade, para ser nossa candidata à prefeita e pode ter um bom desempenho”, opinou o ex-governador.

Zeca já havia anunciado que não concorreria, mas hoje foi incluso na lista de pré-candidatos, ao lado de Kemp. Uma comissão foi montada hoje no partido para tentar chegar a um consenso para a reunião do dia 23 de setembro, quando pretendem lançar um pré-candidato ou uma pré-candidata.

Sem Zeca e Kemp, continuam no páreo a advogada Gisele Marques, a deputada federal Camila Jara e professoras Bartô Cavalcante e Eugenia Portella.

Foto: Luciana Nassar/Assembleia

