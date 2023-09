Zeca parabeniza MST por ações voluntárias em prol de vítimas de enchentes no RS

O deputado estadual Zeca do PT apresentou Moção de Aplauso nesta terça-feira (19) parabenizando o MST (Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra) pela ação voluntária que destinou mais de 20 mil kits de refeição para as vítimas das enchentes que afetaram diversas regiões do Rio Grande do Sul.

“Com centenas de assentados e acampados prestando serviço voluntário para ajudar na produção dos alimentos, o MST faz a diferença no momento do pior desastre natural da história do Rio Grande do Sul, demonstrando que a solidariedade faz parte de acúmulo histórico deste importante movimento social do Brasil”, enfatiza Zeca do PT.

O parlamentar enaltece o trabalho da unidade nomeada Cozinha Solidária, que mobilizou integrantes do movimento na produção e distribuição de mais de 20 mil marmitas para as vítimas do desastre natural.

“Esse trabalho solidário e voluntário foi reconhecido inclusive pelo governador Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que visitou a Cozinha Solidária e, em nome do Estado, enalteceu esse trabalho num momento tão crítico. É importante registrar com tristeza que, infelizmente, o agronegócio não mandou entregar na Cozinha Solidária nenhum pedaço de carne. Portanto, quero valorizar a luta e a manifestação solidária dos trabalhadores do MST na região sul do país”, discursou Zeca do PT.

O desastre ambiental no Rio Grande do Sul afetou cerca de 100 cidades, resultando em 48 vítimas fatais, mais de 900 feridos e milhares de desabrigados.