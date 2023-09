Zeca pede conclusão de sistema de distribuição de água na aldeia Passarinho, em Miranda*

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação nesta quinta-feira (14), em sessão ordinária de Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, solicitando ao DSEI/MS (Distrito Sanitário Especial Indígena) a liberação de recursos que permitam a conclusão do projeto de expansão da rede de distribuição de água na aldeia Passarinho, situada no município de Miranda.

Segundo Zeca do PT, a implantação da rede de distribuição de água na aldeia Passarinho chegou a ser iniciada, mas por falta de recursos, o projeto foi paralisado.

“O cacique Dirceu Marcos Justino acionou meu gabinete relatando a paralisação da ampliação da rede de distribuição de água na aldeia Passarinho. Por falta de recursos, a empresa responsável pelo serviço interrompeu o trabalho. O DSEI precisa concluir o sistema de abastecimento de água na aldeia Passarinho para garantir a qualidade de vida na comunidade e impedir o desperdício de recursos em um projeto incompleto”, enfatizou Zeca do PT.

A reivindicação do deputado Zeca do PT foi encaminhada ao secretário de saúde indígena do Ministério da Saúde, Ricardo Weibe Tapeba, e ao coordenador do DSEI/MS, Arildo Alves Alcântara.