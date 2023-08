Zeca pede Sudeco como “avalista” da Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul

O deputado Zeca do PT usou a fala durante a sessão ordinária desta quarta-feira (16) para pedir apoio da Superintendência do Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), em se tornar “avalista” de empréstimos da Agricultura Familiar em Mato Grosso do Sul.

Segundo apurou o parlamentar, do total do Fundo Nacional de investimentos direcionados a esse tipo de produção, pelo Governo Federal, 60% foi direcionado a agricultores familiares do Nordeste. “Só 8% foi para o Centro Oeste e fui pesquisar o porquê isso acontece e descobri que lá a Sudene [Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste] é o fundo avalizador dos empréstimos feitos junto ao Banco do Brasil. A mesma coisa no Norte, onde o recurso também foi maior. Então acabo de conversar com a Sudeco e está sendo encaminhado medida provisória para fazer o mesmo com o FCO [Fundo Constitucional de Financiamento do Centro-Oeste] por aqui também”, detalhou Zeca do PT.

Ainda de acordo com o deputado, dos dias 28 a 30 de agosto, uma comissão da Sudeco estará em Campo Grande para lançamento de recursos para financiamento de agroindústria da Agricultura Familiar. Recentemente o Ministério da Agricultura lançou em Mato Grosso do Sul o Plano Safra da Agricultura Familiar para 2023/2024, em um montante de R$ 71,6 bilhões para apoiar o setor nos próximos dois anos.

O deputado ainda aproveitou a fala para convidar a todos, no dia 21 de setembro, com a presença de diversas autoridades, a instação oficial da Frente Parlamentar em Defesa da Rota Bioceânica