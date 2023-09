Zeca propõe criação de Agência de Fomento para impulsionar produtividade de empresas em MS

Com o objetivo de estimular o crescimento de empreendimentos urbanos e rurais, Zeca do PT apresentou nesta quarta-feira (6) a proposta de criação de uma Agência Estadual de Fomento que desenvolva pesquisas e projetos que atendam as necessidades de micro, pequenos e médios empresários de Mato Grosso do Sul.

A proposta do deputado estadual sugere a realização de estudos técnicos que atestem a viabilidade de implantação dessa Agência de Fomento no Estado. “Essa iniciativa tem por objetivo a criação de uma agência de fomento com a finalidade de fornecer apoio financeiro e orientação a modelos de negócios modernos, além de expansão das atividades de empreendimentos de micro, pequeno e médio porte, bem como, de trabalhadores autônomos, sejam eles urbanos ou rurais. Além é claro de incentivar a produção e desenvolvimento de pesquisas científicas e tecnológicas que levem benefícios à população sul-mato-grossense”, justifica Zeca do PT.

O parlamentar acrescenta que a Agência terá papel fundamental no desenvolvimento de ações voltadas para diversos setores, como por exemplo a agricultura familiar, que reivindica políticas de agroindustrialização para melhoras da qualidade de produção e escoamento de tudo que é produzido no campo.

“Essa agência vai estimular a ampliação da base produtiva e promover a geração de emprego e renda em MS, impulsionando o desenvolvimento de negócios e pesquisas nas mais variadas áreas, tomando como exemplo, a saúde, desenvolvimento da agricultura familiar, ciência, tecnologia e inovação”, enfatiza Zeca.

A proposição de criação da Agência de Fomento foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao Secretário de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação, Jaime Verruck.