Zeca propõe inclusão do Programa Brasil Trifásico no PAC do Governo Federal

O deputado estadual Zeca do PT voltou a acionar o Governo Federal para sugerir a criação do programa Brasil Trifásico, que visa atender a demanda de energia elétrica voltada ao desenvolvimento da agroindústria na agricultura familiar. O parlamentar propõe que essa iniciativa seja incluída no Programa de Aceleração do Crescimento.

O Programa Brasil Trifásico tem por objetivo disponibilizar energia de qualidade para pequenas propriedades, comunidades e assentamentos rurais, de modo que os produtores não terão que arcar com altos custos para receber energia elétrica em três fases. Com a estrutura de distribuição trifaseada, estimula-se a expansão da produção local.

“A apresentação do novo Programa de Aceleração de Crescimento possibilita a efetiva implantação do programa Brasil Trifásico na zona rural, promovendo um salto de qualidade na produção da agricultura familiar com o devido subsídio do Governo Federal. Essa é uma iniciativa que tem o objetivo de modernizar a infraestrutura que leva energia às zonas rurais, contribuindo com o desenvolvimento da agroindústria na agricultura familiar, uma vez que os pequenos produtores dos assentamentos, comunidades indígenas e quilombolas sofrem muito com o sistema monofásico de energia”, justifica Zeca do PT.

Em março deste ano, Zeca do PT recebeu do presidente da concessionária Energisa, Marcelo Vinhaes Monteiro, o projeto que propõe que Mato Grosso do Sul seja piloto na execução do programa Brasil Trifásico. Entre os objetivos da proposta estão potencializar o agronegócio local, gerar emprego e renda em todas as regiões do Estado e facilitar o acesso a maquinários elétricos.

Zeca encaminhou a solicitação de inclusão do Projeto Brasil Trifásico no Programa de Aceleração do Crescimento ao Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, ao Ministro Chefe da Casa Civil, Rui Costa dos Santos, ao Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Luiz Paulo Teixeira Ferreira, e ao Ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira de Oliveira.