Zeca solicita estudos para pavimentação de estradas em Sidrolândia e Terenos

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicações em sessão ordinária realizada nesta quarta-feira (28) solicitando a realização de estudos de viabilidade para pavimentação de estradas que dão acesso a assentamentos da agricultura familiar situados em Sidrolândia e Terenos.

Em Sidrolândia, Zeca solicitou a utilização de recursos do Fundersul para pavimentação da MS-162, ligando o perímetro urbano da cidade até o Assentamento Geraldo Garcia.

Já em Terenos, o parlamentar reivindicou estudos para elaboração de projeto executivo visando a pavimentação asfáltica da estrada que liga a BR-262 ao Assentamento Ouro Branco, Loteamento São Pedro do Sul e Povoado Nuaras.

“Temos o compromisso de fortalecer a agricultura familiar de Mato Grosso do Sul e melhorar a qualidade de produção desses trabalhadores. Tenho dialogado constantemente com o governador Eduardo Riedel e com o secretário de infraestrutura, Hélio Peluffo, sugerindo que uma parcela dos recursos do Fundersul sejam destinados para a pavimentação de estradas que dão acesso a núcleos da agricultura familiar. Temos de tudo para melhorar a infraestrutura no campo e impulsionar a produção”, argumenta Zeca do PT.

Os pedidos do parlamentar foram encaminhador ao secretário Hélio Peluffo e ao diretor-presidente da Agesul (Agência de Gestão de Empreendimentos), Mauro Azambuja Rondon.