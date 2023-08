Zeca solicita patrulha mecanizada para a aldeia São João, em Porto Murtinho

O deputado estadual Zeca do PT apresentou indicação ao Governo do Estado solicitando a aquisição de uma Patrulha Mecanizada com implementos para atender os agricultores familiares da aldeia indígena São João, situada no município de Porto Murtinho.

De acordo com Zeca do PT, “a disponibilização de uma Patrulha Mecanizada com implementos aos agricultores da aldeia São João é de suma importância para que os

trabalhos de plantio e colheita dos alimentos produzidos pelos indígenas da região sejam realizados em dias, ao invés de semanas, como é realizado atualmente”, justifica o parlamentar.

Zeca ressalta que ao longo das Conferências Regionais da Agricultura Familiar realizadas no primeiro semestre deste ano foram apresentadas inúmeras demandas voltadas para a agroindustrialização no campo. “Esses produtores merecem ter acesso a maquinários e tecnologias que aumentem sua capacidade de produção e melhorem a qualidade do trabalho”, acrescenta o deputado estadual.

A reivindicação do deputado Zeca do PT foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel, ao diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman, e ao secretário executivo da Agricultura Familiar, Humberto Melo Pereira.