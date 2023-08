Zeca solicita patrulha mecanizada para aldeia de Caarapó e insumos agrícolas para assentamentos de Jardim

O deputado estadual Zeca do PT apresentou duas indicações em sessão ordinária realizada nesta quinta-feira (17) voltadas para atender demandas da agricultura familiar de Mato Grosso do Sul.

Zeca solicitou a aquisição de uma patrulha mecanizada com implementos para atender os agricultores da Aldeia Indígena Tey Kue, situada no município de Caarapó. “A disponibilização de uma patrulha mecanizada com implementos para essa Aldeia é de suma importância para promover uma grande melhoria na qualidade da produção”, justifica Zeca do PT. A reivindicação do parlamentar atende a pedido feito pela comunidade indígena e pela secretaria municipal de agricultura e desenvolvimento econômico de Caarapó.

Já para o município de Jardim, Zeca solicitou a disponibilização de adubo orgânico para atender as necessidades dos agricultores familiares dos assentamentos Recanto do Rio Miranda, Conquista do Mimoso, Quero-Quero e Arataba. “A disponibilização desse adubo orgânico servirá para atender o projeto “cinturão da mandioca”, realizado pelos assentamentos em questão. Trata-se de projeto muito importante para o aumento da renda das famílias de agricultores de Jardim, que merece este incentivo efetivo do Poder Executivo do Estado”, pontua o parlamentar.

Os pedidos do deputado Zeca do PT foram encaminhados ao governador Eduardo Riedel, ao diretor-presidente da Agraer, Washington Willeman de Souza, e ao Secretário Executivo de Agricultura Familiar, Povos Originários e Comunidades Tradicionais, Humberto Melo Pereira.