Zeca solicita patrulhas mecanizadas para atenderem aldeias indígenas de Douradina e Paranhos

Em sessão ordinária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul realizada nesta terça-feira (16), o deputado estadual Zeca do PT acionou o Governo do Estado solicitando a disponibilização de patrulhas mecanizadas que atendam as aldeias indígenas Lagoa Rica, situada em Douradina, e Yvykuarussu Takuaraty/Paraguassu, que fica em Paranhos.

De acordo com o parlamentar, “a aquisição de patrulhas mecanizadas com implementos para os agricultores das comunidades Lagoa Rica e Yvykuarussu Takuaraty/Paraguassu é de suma importância para que os trabalhos de plantio e colheita dos alimentos produzidos pelos indígenas de Douradina e Paranhos possam ser realizados em dias, ao invés de semanas, como é realizado atualmente, oportunizando assim um aumento de produção e incentivando a agricultura familiar”, enfatiza Zeca do PT.

A reivindicação do deputado estadual Zeca do PT foi encaminhada ao diretor-presidente da Agraer (Agência de Desenvolvimento Agrário e Extensão Rural), Washington Willeman, e ao secretário executivo de Agricultura Familiar, Humberto Melo Pereira.