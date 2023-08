Zeca solicita recursos para instalação de equipamentos multimídia na UEMS de Jardim

O deputado estadual Zeca do PT acionou a Secretaria Estadual de Educação reivindicando a liberação de recursos para aquisição de novos equipamentos multimídia a serem instalados no polo da UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) em Jardim.

Em agenda realizada no mês de julho, Zeca recebeu da comunidade acadêmica e de docentes da UEMS de Jardim o pedido de investimentos em equipamentos multimídia na unidade.

“A liberação de recursos para instalação de novos equipamentos multimídia vai elevar o nível das atividades acadêmicas desenvolvidas na UEMS de Jardim, incentivando o avanço tecnológico na unidade. É preciso promover a qualidade de aprendizado e ensino em nossas instituições públicas para fortalecer o potencial educacional e científico, contribuindo para a formação de profissionais e cidadãos capacitados que promovem o desenvolvimento da região”, enfatiza Zeca do PT.

A reivindicação do deputado Zeca do PT foi encaminhada ao governador Eduardo Riedel e ao secretário estadual de educação, Hélio Queiroz Daher.