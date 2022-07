O vereador Victor Rocha se consolida mês a mês como o representante da saúde e bem-estar da população na Câmara de Campo Grande. No primeiro semestre de 2022 não foi diferente, a atuação do vereador contribuiu para benefícios à população com a proposta de projetos relevantes.

Nos seis primeiros meses do ano, o projeto de atendimento às mulheres chamado Casa Rosa zerou a fila de espera por mamografia e consulta com mastologistas de Campo Grande e se consolidou como um modelo de gestão para o SUS (Sistema Único de Saúde).

Ainda dentro da saúde da mulher, emenda à Lei Orçamentária garante a realização de mutirões de consultas, exames e cirurgias.

Proposto pelo vereador Victor Rocha, o projeto de Lei Programa Saúde para Todos é mais um recurso de auxílio à população. A proposta é zerar as filas de espera e consultas médicas, consultas especializadas e procedimentos cirúrgicos de média e alta complexidade, atendendo os pacientes com agilidade e cuidado em mutirões médicos.

“A grande luta nossa é por uma Saúde Pública de Qualidade com Resultado, por isso temos trabalhado com ações em várias áreas, como saúde da mulher, idosos, entre outros. Queremos um atendimento público de saúde eficiente e de qualidade para todos”, afirma o vereador Dr. Victor Rocha.

No âmbito da saúde do idoso foi proposto e aprovado, o projeto de Lei que institui o programa de fisioterapia e terapia ocupacional para idosos no município de Campo Grande. A proposta é atender idosos acima de 60 anos com medidas de prevenção de doenças nos idosos, bem como na reabilitação e manutenção de sua saúde.

Outra bandeira do vereador é a criação e um Hospital Municipal, atendendo a ampliação de leitos que é uma necessidade da Capital. “Todos sabem a necessidade de ampliação de leitos. Aqui em Campo Grande, temos a atenção básica, especializada e pré-hospitalar”.

De acordo com o parlamentar em Campo Grande são113 mil pessoas aguardando por uma consulta especializada, exame e cirurgia. “A gente precisa resolver essas filas de consultas, exames e cirurgias. Por isso, conversei com o secretário de Estado de Saúde, Flávio Brito e com a prefeita Adriane Lopes para a implantação dos projetos Examina MS e Opera MS”, ponderou Victor Rocha.

O parlamentar explicou que a Secretaria Municipal de Saúde deve fazer um termo aditivo com os hospitais para que sejam feitos os mutirões de consultas e cirurgias especializadas. Com o Examina MS e o Opera MS a proposta é zerar as demandas reprimidas nas especialidades de cirurgias geral, ortopédica, vascular, oftalmológica, otorrinolaringologia, urológica, ginecológica e reparadora, além dos exames de ressonância magnética, tomografia computadorizada, ultrassonografia, cateterismo, cintilografia, endoscopia e colonoscopia.

Também foi proposta pelo vereador e aprovado na Câmara, a “Semana Municipal da Vasectomia”, dos dias 10 a 17 de novembro. A proposta prevê a realização de atividades destinadas às divulgações informativas, educacionais, técnicas e científicas que assegurem a prática do planejamento familiar, bem como a divulgação e a difusão do método contraceptivo.

O Dr. Victor Rocha também representou a Câmara Municipal no evento da reativação do aparelho de tomografia computadorizada do Hospital do Câncer Alfredo Abrão e tem atuado junto ao município para que sejam feitas melhorias nas autoclaves odontológicas, garantindo a saúde bucal da população campo-grandense.