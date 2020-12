A Polícia Civil do Rio Grande do Norte acaba de matar o pistoleiro Zezinho, localizado na zona rural de Macaíba, cidade localizada a 270 quilômetros de Mossoró, onde está localizado o Presídio Federal daquela cidade.

Zezinho estava morando na zona rural de Macaíba e segundo os primeiro informes “ele estava preparando para matar um juiz e um promotor de Justiça”. Há outra informação ainda não confirmada que ele tinha planos de seqüestrar o diretor do Presídio Federal de Mossoró-RN para resgatar “amigos”.

Considerado um dos pistoleiros mais perigosos de Mato Grosso do Sul, autor de dois bárbaros assassinatos: o de Paulo Magalhães, delegado aposentado da Polícia Civil e do estudante de Direito Matheus Xavier, Zezinho era uma das peças principais da Operação Omertá que desmontou a chamada “Milícia do Monte Líbano” nesta Capital.

Zezinho estava morando na zona rural de Macaíba e teria começado a contratar bandidos para as suas empreitadas.

Descoberto pelo Serviço de Informações da Polícia do Rio Grande do Norte, no momento de sua prisão ele abriu fogo contra os policiais que responderam à altura, crivando-o de balas.