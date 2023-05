Zoneamento agrícola do gergelim é publicado

Foram publicadas na quinta-feira (25), no Diário Oficial da União, as portarias que tratam do Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) da cultura do gergelim. Este é o primeiro zoneamento para a cultura que considera riscos climáticos de 20%, 30% e 40% e não somente de 20%, como era feito anteriormente. Outra novidade é que foram acrescentados três novos níveis de água disponível (AD) de solos no zoneamento da cultura, podendo-se dizer que, passou de três para seis tipos de solo. As mudanças permitirão uma ampliação das áreas com risco climático avaliado para o cultivo do gergelim.

Segundo dados divulgados pelo Mapa, o novo Zarc Gergelim inova também em abranger apenas dois grupos/ciclos médios produtivos – precoce e médio (100 e 125 dias).

Pela primeira vez, o estudo também leva em consideração riscos associados às fases de maturação das cápsulas de gergelim para que este não ocorra no período com muita chuva, o que pode provocar a oxidação e consequente escurecimento das sementes, e perda da qualidade da produção. Especialmente nas regiões onde o período chuvoso é mais longo, como em municípios do Cerrado brasileiro, região responsável pela atual expansão da cultura no País. Para o Sul do Brasil, algumas regiões e épocas também apresentam riscos de ocorrência de geadas.