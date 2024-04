Agendão: Fim de semana tem Djavan, Matu Miranda, exposição de Van Gogh, Festival da Juventude e muito teatro

O mês de abril se despede com um “agendão cultural” repleto de atrações. O Festival da Juventude tem programação extensa na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com mais de 50 atividades gratuitas que incluem palestras, oficinas, concursos, shows, espetáculos, lançamentos de livros, batalha de rima e rodas de conversa. Entre os destaques, está o show de Matu Miranda, da cantora Ana Cañas, e oficina de interpretação de cinema e TV com o ator Johnny Massaro.

Em Campo Grande, Djavan se apresenta neste sábado (27), trazendo sua nova turnê mundial “D”. O público pode esperar cerca de 20 músicas, que contemplam sucessos de todas as fases de sua carreira. Também no universo da música, o Taboadão, tradicional festa do peão de Aparecida do Taboado, terá show com João Bosco e Vinícius, e Hugo e Guilherme.

O Shopping Campo Grande traz uma experiência única com a exposição imersiva do pintor holandês Van Gogh, que oferece um labirinto instagramável, instalações artísticas que retratam curiosidades sobre a vida do artista, café temático e loja de souvenirs. Tem também um ateliê imersivo, com projeções em alta definição de 360º em paredes.

Para os que gostam de teatro, o fim de semana vem com muitas apresentações. O Teatral Grupo de Risco traz a primeira edição do Motims – Mostra de Teatro de Improviso do MS, com três peças diferentes, enquanto a companhia Fulano di Tal apresenta “O Bem-Amado” em duas sessões, na capital. Já o Grupo Casa promove o Palco Giratório, espetáculo que une dança e tecnologia em uma experiência única.

A Setesc e a FCMS (Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul) listam os principais eventos do feriadão. Confira:

Sexta-feira (26)

Palco Giratório – O espetáculo une dança e tecnologia em uma experiência singular, ativando dispositivos que criam paisagens onde a imagem é manipulada como uma memória de memórias. Durante a apresentação, Jackeline e Reginaldo buscam desfocar os limites entre o real e o imaginário.

Horário: 19h

Local: Grupo Casa – Coletivo de Artistas – R. Visconde de Taunay, 203 – Amambai

Entrada: gratuita

O Bem-Amado – Para comemorar seus 20 anos nos palcos, o grupo de teatro Fulano di Tal celebra levando cultura e teatro para todas as regiões de Mato Grosso do Sul por meio do projeto “Fulano di Tal – Ato 20”. Nesta sexta-feira e sábado, às 19h30, o grupo apresentará o espetáculo “O Bem-Amado” em sua sede, na capital.

Horário: 19h30

Local: sede do Fulano di Tal – R. Rui Barbosa, 3.099 – Centro

Entrada: gratuita, mediante reserva pelo WhatsApp (67) (67) 98129-7263

Festival da Juventude – O Festival da Juventude chega com programação extensa na UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), com mais de 50 atividades gratuitas que incluem palestras, oficinas, concursos, shows, espetáculos, lançamentos de livros, batalha de rima e rodas de conversa, nesta sexta-feira, sábado e domingo.

As atividades incluem importantes nomes da cultura regional e também nomes de visibilidade nacional. Entre eles estão o ator Johnny Massaro, o escritor Tino Freitas, o produtor PJ Maia, o músico e compositor Matu Miranda, a cantora Ana Cañas, os poetas Sérgio Vaz e Emmanuel Marinho, o humorista Matheus Buente e o escritor Marcelo Rubens Paiva. A programação completa e informações mais detalhadas estão no site www.festjuv.com.br.

Matu Miranda será uma das atrações do extenso Festival da Juventude (Foto: Ricardo Gomes/FCMS)

Horário: a partir das 8h

Local: Campus Cidade Universitária da UFMS – Av. Costa e Silva, s/nº – Pioneiros

Entrada: gratuita

Ita Center Park – Últimos dias de Ita Center Park no Shopping Campo Grande. O parque oferece uma ampla variedade de atrações, incluindo Ranger, Disco, pista de choque, cine 6D, Tagada, Twister, Bruxo, rock & roll, cama elástica, giostrina, trenzinho, charrete, caminhãozinho, tiro ao alvo, pesca e roda gigante. Os ingressos têm os seguintes valores: um ingresso por R$ 15 e quatro ingressos (combo), por R$ 50. A Roda Gigante tem valor separado, sendo R$ 20 o individual e R$ 60 o combo com quatro cadeiras. O horário de funcionamento é das 17h às 22h, de segunda à sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados é das 15h às 22h.

Horário: 10h às 22h

Local: Shopping Campo Grande – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Torneio de Teatro – Integrando a programação do 1º Motims – Mostra de Teatro de Improviso do MS, promovido pelo Teatral Grupo de Risco, o Torneio de Teatro – Esporte do MS acontece nesta sexta-feira. Equipes competem entre si pelo voto do público que escolhe as melhores histórias improvisadas a partir das sugestões da plateia.

Horário: 20h

Local: sede do Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Sexta no Vexame – O Samba do Caramelo comanda a roda no quintal do Vexame Bar.

Horário: a partir das 20h

Local: Vexame Bar – Av. Calógeras, 3100 – Centro

Entrada: gratuita até 21h; após, R$ 10 na portaria

Aparecida do Taboado

Taboadão – A tradicional festa do peão boiadeiro de Aparecida do Taboado terá show com João Bosco e Vinicius nesta sexta-feira, além de Hugo e Guilherme no sábado.

Horário: a partir das 20h

Local: Recinto da Festa do Peão – Aparecida do Taboado

Entrada: entrada gratuita; camarote a partir de R$ 100, pelo link https://encurtador.com.br/dnqy7

Sábado (27)

Exposição imersiva de Van Gogh – Neste sábado, chega a Campo Grande a aclamada exposição imersiva de Van Gogh, que já encantou mais de meio milhão de pessoas no Brasil. A atração oferece um labirinto instagramável, instalações artísticas que retratam curiosidades sobre a vida do artista, um café temático e uma loja de souvenirs. O ponto alto da exposição é o grandioso ateliê imersivo, com projeções em alta definição de 360º em paredes, piso e cubos, proporcionando uma experiência única aos visitantes.

Exibição traz imagens de diversas telas do pintor, a exemplo da famosa Noite Estrelada (1889) e Quarto em Ales (1888) (Foto: Divulgação)

A exposição será de curta temporada no Shopping Campo Grande e funcionará todos os dias, exceto às terças-feiras: de segunda a sábado das 10h às 22h; domingos e feriados das 12h às 22h.

Local: 2º piso do Shopping Campo Grande, próximo ao Carrefour – Av. Afonso Pena, 4909 – Santa Fé

Entrada: ingresso a partir de R$ 60, pelo link https://encurtador.com.br/kFNV0

Impróbito: Meigos & Mórbidos: Em meio ao ciclo da vida, nos deparamos inevitavelmente com a morte. “Impróbito – Meigos & Mórbidos” é um espetáculo de improvisação de longo formato criado e dirigido por Rodrigo Amém, que explora a história de uma morte, suas origens e desdobramentos. A trama é desenvolvida inteiramente pelo elenco a partir das sugestões da plateia, resultando em uma experiência surpreendente e instigante, que oscila entre o cômico e o trágico, o meigo e o mórbido. A peça também faz parte do 1º Motims – Mostra de Teatro de Improviso do MS, promovido pelo Teatral Grupo de Risco.

Horário: 19h

Local: sede do Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Banda JS Orchestra – Neste sábado, a banda JS Orchestra estará se apresentando no Vera’s Bar. Com uma cativante mistura de estilos musicais que abrangem desde o clássico até o moderno, o show promete uma viagem através de sucessos com interpretações originais.

Horário: 20h

Local: Vera’s Bar – Av. Bom Pastor, 154 – Vila Vilas Boas

Entrada: R$ 12 (couvert)

Frisson – Frisson é uma festa que estreia em Campo Grande neste final de semana, vinda diretamente de São Paulo. A festa tem início com o set do DJ Jorge Hansen, seguido pela DJ Najja. Em seguida, os convidados de São Paulo, Schu, Vermelho, Undercod e Bruno Lino, assumem o controle da música. O evento apresenta um projeto de iluminação exclusivo, criado pelo próprio produtor, e uma decoração assinada por Bruno Andraguel.

Horário: 23h30

Local: Loop Music Hall – Rua Dr. Temístocles, 91 – Centro

Entrada: a partir de R$ 30, pelo link https://encurtador.com.br/eBFW5

MTV Unplugged – Quem viveu a era de ouro da MTV vai poder vivenciar novamente os clássicos, em show acústico repleto de sucessos dos maiores especiais que marcaram gerações. Vai ter Nirvana, Pearl Jam, Alanis Morissette, Bon Jovi, Kiss e muitos outros.

Horário: a partir das 20h

Local: Blues Bar – R. 15 de Novembro, 1186 – Centro

Entrada: ingressos a partir de R$ 35, pelo link https://encurtador.com.br/hKNP4

Tributo a NX Zero e CPM 22 – Os fãs de rock nacional poderão aproveitar a noite na Lupland Biergarten. A banda Redenção faz tributo a NX Zero, enquanto o CPM Cover MS traz o melhor de CPM 22 no palco. Desde “Razões e Emoções”, passando por “Cedo ou Tarde”, até “Um Minuto Para o Fim do Mundo” e “Não Sei Viver Sem Ter Você”, será um momento de muitas memórias, com os acordes e letras que marcaram uma geração.

Horário: a partir das 18h

Local: Lupland Biergarten – R. Antônio Maria Coelho, 3285 – Jardim dos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 40, pelo link https://encurtador.com.br/ehsBP

Djavan – O cantor Djavan se apresenta em Campo Grande neste sábado, trazendo sua nova turnê mundial “D”. Mesmo com repertório surpresa característico do artista, o público pode esperar cerca de 20 músicas, que contemplam sucessos de todas as fases de sua carreira, além de faixas do último trabalho, como “Num Mundo de Paz” e “Primeira Estrada”. A DJ Nathalia Albuquerque vai abrir e encerrar o show com set que homenageia a música brasileira.

Horário: 22h30

Local: Bosque Expo, no Shopping Bosque dos Ipês – Av. Cônsul Assaf Trad, 4796 – Parque dos Novos Estados

Entrada: ingressos a partir de R$ 175, pelo link https://encurtador.com.br/bdAOS

Sampri – Sábado tem grupo Sampri no Capivas Cervejaria, com repertório recheado de samba.

Horário: a partir das 18h

Local: Capivas Cervejaria – R. Pedro Celestino, 1079 – Centro

Entrada: R$ 15 na portaria, após às 19h

Testando Piadas – O clubinho de comédia Cegê Comedy coloca no palco comediantes que vão testar suas piadas pela primeira vez em uma apresentação de stand up.

Horário: 20h

Local: Cegê Comedy – R. Cadênio, 55 – Santa Fé

Entrada: R$ 8 na portaria

Especial Anitta – Renê e Lannovisk comandam DJ set especial com hits da cantora Anitta no Ponto Bar.

Horário: a partir das 18h

Local: Ponto Bar – R. Dr. Temistocles, 103 – Centro

Entrada: gratuita até 22h30

Ponta Porã

Feira Cooperar – A Feira Cooperar chega a Ponta Porã trazendo uma programação diversificada para toda a família. O destaque fica por conta da roda de samba com a cantora e compositora Ana Paula Lopes. Além disso, haverá a participação de expositores locais e parceiros das áreas de artesanato, botânica, vestuário, cosméticos, higiene, aromaterapia, serviços, produtos para pets, comidas doces e salgadas, além de arte, ilustração e artes plásticas.

Para os visitantes, a feira oferecerá uma praça de alimentação com uma variedade de opções gastronômicas e bebidas. As crianças terão à disposição brinquedos gratuitos para diversão, enquanto os adultos poderão desfrutar do bar.

Horário: 19h às 21h

Local: Horto Florestal – R. Baltazar Saldanha, 1141 – Vila Militar – Ponta Porã

Entrada: gratuita

Vicentina

Encontro Nacional de Violeiros – Celebrando a herança cultural da viola caipira e sua influência na identidade de Mato Grosso do Sul, o Encontro Nacional de Violeiros e Violeiras de MS chega a Vicentina. No palco, Alex e Yvan agita a galera no sábado. No domingo será a vez de Brenno Reis e Marco Viola, e Manutti.

Horário: a partir das 19h

Local: Centro de Eventos Débora Arriero – Vicentina

Entrada: gratuita

Domingo (28)

Feira São Chico e Vai ou Racha – Domingo tem mais uma edição da Feira São Chico em parceria com o Vai ou Racha, com cerca de 30 expositores de gastronomia, artesanato, moda, brechós e sebos. Vai ter também muita música e espaço kids.

Horário: 7h às 14h

Local: Rua 14 de Julho, 4000 – São Francisco (atrás do Comper)

Entrada: gratuita

Yoga para Todos – Nesta edição, o Yoga para Todos está comemorando seu primeiro aniversário. Além das práticas de yoga, o evento contará com dança circular Kirtan. Professores estarão disponíveis para acompanhar as crianças durante as atividades, garantindo um momento seguro e divertido para todos.

Horário: 9h

Local: Monumento dos Povos Indígenas, no Parque das Nações Indígenas – Altos da Av. Afonso Pena

Entrada: gratuita

Se Vira! – Humor & Improviso – Em espetáculo de jogos curtos de improvisação, os atores enfrentam desafios para criar histórias e arrancar risadas do público. Em um formato dinâmico e interativo, os artistas utilizam sua criatividade e habilidades improvisacionais para garantir momentos de diversão e entretenimento para todos os presentes. A peça encerra o 1º Motims – Mostra de Teatro de Improviso do MS, promovido pelo Teatral Grupo de Risco.

Horário: 19h

Local: sede do Teatral Grupo de Risco – R. Trindade, 401 – Jardim Paulista

Entrada: gratuita

Banda Calorosa e Dovalle – Com uma mistura sonora que inclui rasqueado, lambadão, reggae e eletrônico, a banda Calorosa fará sua estreia em Campo Grande (MS) com um show que promete agitar o público. Originária de Cuiabá (MT), o grupo será a atração principal de um evento promovido pela Guará, uma produtora local que busca impulsionar a cena alternativa da cidade.

Na data, outro nome quente do Cerrado brasileiro vai agitar a noite na Capital: o artista DOVALLE, de Campo Grande. Ele apresentará o espetáculo “Breguenight”, projeto que é a síntese de experimentações e composições influenciadas pela cultura de fronteira.

Horário: 19h

Local: Barcelona Pub – R. José Eduardo Rolim, 201 – Vila Antonio Vendas

Entrada: gratuita

Nova Andradina

Conexão Urbana – Nova Andradina receberá mais uma edição do Conexão Urbana. Nesta edição, o destaque é a competição ‘A Quebra’, a Batalha de Breaking, que contará com a participação de B-boys e B-girls do Mato Grosso do Sul com 15 anos ou mais. A programação inclui ainda um workshop de Break Dance com o B-boy Fabinho de Campo Grande, live painting graffiti com GaAra e Os Dedos Sujos, espaço aberto para skatistas, MCs e performances dos artistas locais. O encerramento será com show da banda SoulRa, que promete deixar sua marca na cena do hip hop da cidade.

Evento vai incentivar a cultura nas áreas urbanas, promovendo a integração de periferia para periferia (Foto: Divulgação)

Horário: a partir das 9h

Local: Praça da Rodoviária – Nova Andradina

Entrada: gratuita

Três Lagoas

Rock in Rua – As bandas Tia Pam e Fora do Contexto prometem uma noite cheia de música e energia boa na Lagoa Maior.

Horário: a partir das 17h

Local: Lagoa Maior, próximo ao parquinho – Três Lagoas

Entrada: gratuita